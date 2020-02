FIG Iași – cum să-ți croiești un business din proiectare vestimentară

Într-o perioadă în care clienții solicită fabricilor unități de mostrare și plasează comenzi tot mai mici, FIG Iași pare să fi găsit răspunsul potrivit, oferind exact ceea ce se cere: servicii de construcție și modificare de tipare, gradări, mostrări, încadrări și documentații tehnice.

Afacerea îi aparține Mădălinei Berinde, una dintre cele mai experimentate profesioniste din industria de T&C românească. O recomandă o carieră de 25 de ani în producție, în fabrici cu tradiție din zona Iașiului, unde s-a perfecționat ca tehnolog în proiectarea și dezvoltarea de produs. După ce ultimul său angajator, Benetton, s-a retras din România, Mădălina a decis să-și ia destinul în propriile mâini și, alături de echipa cu care lucrase până atunci, să pună bazele afacerii Fashion Innovation Gear by CEO (FIG).

Consideră că nu mai este cazul să vorbim de clienți interni și externi, ci doar de clienți de dimensiuni diferite. Astfel că produsele care înglobează proiectarea FIG se regăsesc atât în România, cât și la Paris, Milano, Londra și Sidney. Planurile sale de viitor cuprind și alte două linii de business, legate de cultura organizațională, dar și o prezență mai pregnantă în comunitatea industriei textile românești.

Care este povestea din spatele afacerii dvs.?

FIG – Fashion Innovation Gear by CEO are o poveste lungă, care a împlinit 25 de ani.

În 1994, proaspătă absolventă a Facultății de Textile din Iași, mi-am început cariera la fosta fabrică de mătase Tomiris Iași, coordonând activitățile de încadrare a tiparelor și determinarea consumurilor specifice de materie primă. Lucram pentru SUA și Canada un produs sport, complet, de tip FOB. Țesătura se producea în fabrică și era necesar un consum cât mai exact pentru lansarea în fabricație a țesăturii.

În acest context, s-a achiziționat un program de proiectare și încadrări dezvoltat de un grup de profesori ai facultății de textile, un “bunic” al soluțiilor digitale de proiectare actuale. În anii aceia, tiparele se făceau manual, pe carton, se gradau și se multiplicau tot pe carton, folosind un “plotter‘’ uman – exista o persoană care decupa după contur piesele tiparului! Și erau produse care aveau până la 50, 60 de piese gradate pe 7-8 mărimi! Tiparele erau digitalizate piesă cu piesă și apoi realizate încadrările și consumurile.

Ei bine, acea echipă deosebită formează astăzi FIG – Fashion Innovation Gear.

Am trecut împreună prin etapa de supertehnologizare a acelei firme, devenită Teba Industries, unde am văzut și învățat tehnologie, apoi printr-o multinațională, Benetton România, unde am deprins ce înseamnă proceduri și standarde de calitate și rolul lor în activitatea noastră. Anul ăsta, după retragerea Benetton din România, am înființat propria firmă, FIG – Fashion Innovation Gear. Ce am păstrat a fost echipa și conceptul de excelență!

Ce produse și servicii oferiți, manopera tip CMT sau cu valoare adăugată mai mare?

Facem ce știm foarte bine, adaptându-ne la evoluția vremurilor și a tehnologiei. Și, în mod evident, la așteptările clienților noștri.

Fashion Innovation Gear, FIG by CEO este o companie specializată în operațiuni specifice pregătirii fabricației în industria textilă. Mai exact construcție de tipare, modificare de tipare, gradare, realizare de prototipuri, încadrări, documentații tehnice.

Suntem conștienți și responsabili de faptul că determinăm în mod hotărâtor atât calitatea, cât și costul de fabricație al clienților noștri. Așa că ținem mult la nivelul nostru de profesionalism.

Mai mult, observăm cu atenție procesele care se derulează în colaborarea cu partenerii noștri. Mă gândesc aici la procesele de comunicare, calitatea comunicării, eficacitatea utilizării timpului. Așa încât asta devine o formă de cercetare și îmbunătățire, pe care ne propunem să o împărtășim cu firmele partenere curând, poate într-o nouă linie de business de forma consultanței, a învățării continue.

Lucrați cu clienți interni sau externi? Aveți comenzi garantate pe termen mai lung sau sunteți nevoiți să căutați alți clienți/sau vă caută ei?

Avem clienți atât din România, cât și externi. Consider însă că o astfel de structurare nu mai este foarte actuală. Clienții din România produc, la rândul lor, pentru o piață globală, așa încât aportul nostru se regăsește în piața internațională. Putem găsi produse care înglobează proiectarea noastră în România, dar, în egală măsură, și la Paris, Milano, Londra și Sidney.

Mai interesantă este structurarea clienților din punct de vedere dimensional. Avem o îndelungată experiență în a colabora cu mari companii internaționale. Ne bucurăm, în ultima vreme, de colaborarea unor branduri de creator, care, prin comparație, sunt firme mai mici. Punem aici, împreună, creativitate, viziune și multă, multă valoare adăugată.

În ambele cazuri, firme mari ori mici, credem cu tărie în parteneriate, în construcția relației pe termen mediu/lung. La fel ca la nivel individual, între companii avem a învăța să lucrăm împreună pentru a ajunge la performanță.

Ne onorează ocaziile în care suntem căutați de companii textile, urmare a recomandărilor făcute de clienți existenți. Asta ne confirmă că facem foarte bine ceea ce facem, că suntem pe drumul bun.

Cum vă merge, credeți că România mai este competitivă în confecții?

Procesul competitivității relative a României față de alte țări ale lumii este unul dinamic.

Ca industrie, mult timp am concurat prin avantajul salariilor scăzute. Acum avem a concura prin inovare și valoare adăugată.

Pentru mult timp, în industria textilă românească am crezut că producția lohn este interminabilă. Multe firme românești au întârziat în a se pregăti organizațional, cu funcțiunile necesare, pe care nu le aveau.

Acum, la presiunea marilor retaileri, firmele textile sunt obligate să treacă la producția produsului complet, iar asta cere competențe noi, uneori inexistente în companie.

În plus, investițiile necesare sunt greu de realizat, în condițiile în care costul finanțării este excesiv.

Lucrăm într-o competiție globală, dar ne finanțăm mult mai scump decât competitorii noștri, iar asta afectează competitivitatea și eficacitatea. Acum ne e teamă, ne asumăm greu riscuri. Schimbarea e adeseori dureroasă, riscantă, dar, ne place ori ba, a devenit permanentă. Schimbarea a devenit regula, nu excepția.

Se schimbă continuu tehnologii, calificări necesare, mediul din jurul nostru. Cred că aici va fi cheia păstrării competitivității, în a învăța continuu să ne adaptăm.

Cred că e util să fim atenți la progresul tehnologiei, la investiții, dar și la învățare și la dinamica culturii organizaționale necesare.

Care ar fi avantajele competitive ale atelierului dvs., cu ce plusați în fața clienților?

De regulă, preferăm să nu facem comparații decât cu noi înșine. Cine am fost anul trecut, cine am fost ieri, cine suntem azi și, mai cu seamă, cine vom fi mâine?!

Și ne străduim ca, pe baza punctelor noastre forte, să ne construim viitorul. Ne bazăm pe o experiență cumulată foarte mare, pe o complementaritate a expertizelor ce ne permit să abordăm o plajă foarte largă de proiecte. Abordăm produse extrem de complexe fără teamă și, mai mult, ne este foarte ușor să ne adaptăm tehnologiei pe care clientul nostru o deține în firma lui.

Aici avem un mare avantaj, în faptul că întreaga echipă cunoaște foarte bine procesele de fabricație specifice clienților companii mari ori mici. Am trecut prin asta cu toții, așa că ne punem cu ușurință în rolul clientului.

În condițiile în care brandurile mari se laudă că vor trasabilitate, se simte această tendință la nivelul afacerii dvs.?

Încă nu în mod semnificativ, dar ne așteptăm să apară tendința asta. Până acum, clienții mari au avut încredere în noi în baza unui istoric în a lucra cu această echipă, precum și a recomandărilor directe pe care le-au primit. Suntem însă mari suporteri ai trasabilității, ca formă a setării nivelului de calitate și încredere pentru asigurarea calității proceselor și produselor finale. Așadar, ne pregătim continuu pentru asta și vom fi parte activă și implicată în orice demers în acest sens.

Cineva spunea că producătorii români nu-și cunosc clienții și nevoile. Sunteți de acord?

Aș nuanța. E cam dur că nu-și cunosc clienții. Poate nu suficient. Vorbeam puțin mai devreme despre comunicarea cu clienții, despre adaptarea organizațională la schimbările din piață. Sesizăm asta lucrând cu ei, colaborând cu ei, nu în vreo teorie. Și asta ne face să pregătim o linie de afaceri care să sprijine companiile textile în a îmbunătăți aceste aspecte ale activității lor.

Pregătim produse educaționale provenite din observații practice, ale realității, privind comunicarea interdepartamentală, inducția angajaților noi sau a celor vechi într-un job nou, adaptarea modelului organizațional la schimbările afacerii.

Vi s-a schimbat structura clienților în ultimii ani, de la retaileri/buticuri la comercianți online etc.?

Încă nu am mers pe această linie. Nu excludem deloc și suntem pregătiți să o facem. Suntem în măsură să răspundem la această provocare, doar că nu a devenit încă realitatea noastră.

Probabil și pentru faptul că vânzătorii exclusiv online sunt puțini deocamdată. Predominant retailerii combină canalele de vânzare, dar viitorul va accentua canalul virtual. Cu siguranță, va veni acest moment și pentru noi, iar atunci vom face pasul.

Ce dificultăți întâmpinați și ce rezolvări ați vedea?

Credem că o mai mare apropiere între membrii comunității domeniului ar fi benefică. Desigur, există viziunea de concurență, explicabilă, dar noi ținem mai mult la termenii „parteneriat” și „comunitate”. Viziunea noastră este de a învăța împreună, de a identifica împreună dificultăți, provocări și căi de abordare a lor.

Aici, cred că entități precum Dialog Textil au un rol imens și vă provoc la a-l asuma cu mai multă putere. Dezbaterea privind provocările prezentului și mai ales ale viitorului este o sursă de dezvoltare.

Fară a trece dincolo de interesele individuale ale membrilor comunității, e util să înțelegem că împreună suntem mai stabili, mai puternici, mai adaptivi.

Ce planuri aveți pentru 2020, cum întâmpinați acest nou an?

În primul rând, ne propunem să extindem baza de clienți și de tipuri de proiecte derulate. Ne plac proiectele inovatoare. Apoi cu planuri de structurare organizațională. Vrem să definim mai clar liniile de afaceri în care ne vom manifesta, să alocăm și să adaptăm echipele aferente fiecărei linii.

Avem în vedere cel puțin două linii de afaceri noi, care vor păși pregnant în spațiul învățării și dezvoltării. Pentru asta pregătim, înainte de orice, echipa și organizația noastră.

Apoi, vrem să fim mai prezenți și să avem un aport mai vizibil în comunitatea industriei textile. Considerăm că avem suficiente argumente să facem asta.

În egală măsură, ne propunem să fim prezenți mai des la manifestările internaționale ale domeniului, spre a fi cât mai conectați cu clienții, cu tendințele și inovările pieței noastre.