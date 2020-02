Studiul E-shoppers in Europe 2019 publicat recent de firma de curierat DPD Group arată că cele mai frecvent achiziționate categorii de produse online sunt moda (58%), încălțămintea (49%) și cărțile (46%).

Un alt rezultat interesant este că cei care fac shopping online nu se limitează la magazine virtuale din țara lor, ci cumpără transfrontalier. Astfel, potrivit studiului 67% cumpără din Uniunea Europeană, 62% transfrontalier și 60% din China.

Studiul a fost realizat pe anul trecut pe un eșantion de 24.258 de participanți din 21 de state europene, printre care și România. Rezultatele privind obiceiurile de shopping online ale românilor relevă influența majoră (82%) pe care o au rețelele sociale în alegerea unui magazin. De asemenea, românii cumpără online cu predilecție haine, produse cosmetice și electronice.

În medie, un român achiziționează 35 de produse pe an, cel mai des cu ajutorul smartphone-ului. Metoda favorită de plată este cash la livrare (77%), doar 33% preferând să achite cu cardul, însă și acest procent este în creștere de la an la an.