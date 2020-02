Teama de o nouă criză economică creează blocaje în plasarea comenzilor de textile pentru casă, potrivit informațiilor oferite de Biliana Petkova, CEO al PNG Ltd. Fabrica din Bulgaria se confruntă cu o scădere a vânzărilor, în principal în rândul clienților din vestul Europei.

PNG Ltd. expune la Heimtextil de opt ani încoace, iar până acum a avut rezultate bune în urma prezenței la eveniment. Specificul afacerii constă în oferirea de produse pentru casă și textile de interior angro și către clienți finali. Se livrează către hoteluri, restaurante, SPA-uri și saloane de coafură și se exportă inclusiv în România. Compania are sediul într-o fabrică modernă de 5.000 mp în apropierea Sofiei. Pe lângă echipamentele de imprimat, PNG deține și utilaje de broderie și are și o secție de coasere.

Biliana Petkova explică pentru Dialog Textil care sunt principalele provocări ale afacerii și de ce crede că printul digital este viitorul în industria imprimării.

Care este specificul afacerii PNG?

Lucrăm toate tipurile de textile de casă, cu destinații diverse, de la cele pentru dormitoarele copiilor la lenjerii de pat, prosoape, pături, halate de baie și altele. Suntem specializați în principal pe printul digital și le oferim clienților fie colecția noastră din care își pot alege, fie lucrăm pentru private labels. Avem designeri cu care colaborăm și care actualizează linia de produse de cinci ori pe an. În Bulgaria avem zece magazine proprii, iar ceea ce vedeți la târg se regăsește în acestea.

De unde sunt principalii clienți?

Livrăm peste tot în Europa, în Germania, Franța, Spania, în zona Europei de Est, dar Bulgaria este principala noastră piață. Am avut clienți și din Africa de Sud și Singapore. Lucrăm cu toate marile lanțuri de retail precum Metro, Kaufland, Billa, unde vindem propriul brand.

Este mai bine să vindeți propriul brand decât să oferiți doar manoperă?

Totul este dificil în zilele acestea, în opinia mea. Vânzările au scăzut în această perioadă, din cauza unei temeri de o nouă criză economică. Chiar dacă nu am scăzut foarte mult, tot este îngrijorător pentru noi, deoarece vedem cum reacționează clienții noștri din vestul Europei și ne temem de reacția pieței locale.

Vă veți putea susține producția chiar dacă scad vânzările?

Sperăm să putem, trebuie. În acest moment avem 100 de angajați doar în producție, fără a socoti și personalul administrativ. Dar mai avem o piață căreia ne adresăm, cea a articolelor promoționale. Aici ar putea fi o salvare, pentru că lucrăm cu clienți mari cum este Coca-Cola sau alte branduri. Piața publicității este mult mai bună decât cea a textilelor de casă pentru că are la dispoziție bugete mari.

Aveți toate utilajele de print în fabrică. Care sunt tendințele în această direcție?

Da, toate imprimantele noastre sunt digitale. Cred că printul digital câștigă tot mai mult teren pentru că este mult mai simplu de realizat, colecțiile se pot schimba mai des și se pot lucra comenzi mai mici. Prețul în acest moment este ceva mai mare decât pentru alte imprimări, dar tot este acceptabil datorită flexibilității pe care ți-o oferă și faptului că poți schimba designul permanent.

Imprimăm atât pe poliester, cât și print direct pe bumbac.

Credeam că fibrele naturale necesită o altă tehnologie?

Pentru fibrele naturale sunt necesare mai multe procese, nu doar printarea, este vorba și de spălare, aburire și altele. Apoi depinde de tipurile de cerneluri folosite. Noi utilizăm cerneluri reactive, care sunt mult mai stabile după spălare.

Avem utilaje mari, nici nu am putea altfel pentru textilele de casă. Cel mai mare are o lățime de 3,2 metri.

Aveți și clienți din fashion?

Nu, deoarece preferăm să folosim materialele noastre, pe care le tratăm chimic înainte de imprimare. Iar dacă folosim țesătura clientului, în mod normal și substanțele chimice trebuie adaptate, și nu ne asumăm riscul de a greși o comandă.

Ce lucrați mai mult, poliester sau bumbac?

Cum totul se învârte în jurul prețului, avem mai multe comenzi pentru imprimarea țesăturilor din poliester.

Unde vedeți potențial de creștere?

În zona digitală cred că ne vom dezvolta în viitor, pentru că mulți clienți care apelau până acum la printul tradițional încep să descopere avantajele celui digital și îl aleg pe acesta. Este totodată și mai sustenabil pentru că vopselele reactive sunt pe bază de apă.

Care este comanda minimă?

Depinde de produs, dar putem discuta de la 100 de bucăți în sus.