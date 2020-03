Potrivit companiei, cele mai noi modele de încălțăminte ale brandului utilizează fibră din coajă de măr reciclată.

Tommy Hilfiger prezintă două modele de încălțăminte proiectate folosind fibră din coajă de măr reciclată – o alternativă bio pentru piele, derivată din deșeurile industriei agricole. Disponibile în culorile alb și bleumarin, modelele pentru bărbați și femei prezintă 24% fibre de mere reciclate în partea superioară. Disponibilă ca parte a colecției de primăvară 2020, integrarea fibrei de coajă de mere ca alternativă la piele se bazează pe demersul continuu al lui Tommy Hilfiger de a crea o modă care să îmbrățișeze totul și să nu irosească nimic. Modelele de primăvară 2020 de încălțăminte din fibră de coajă de măr sunt disponibile la nivel global, în magazinele TOMMY HILFIGER selecționate, de la jumătatea lunii februarie 2020.

Tehnologia cojii de măr provine din regiunea Tyrolului, nordul Italiei, o zonă cunoscută pentru cultivarea merelor. Recunoscând oportunitățile oferite de producția de mere în plină expansiune a Tirolului, Frumat – un start-up italian – a dezvoltat o nouă materie primă care abordează atât problema deșeurilor, cât și cererea din ce în ce mai mare a industriei modei pentru alternative la piele ecologică. Stilurile de încălțăminte TOMMY HILFIGER de primăvară 2020 utilizează o fibră de coajă de măr reciclată, rezistentă și groasă, cu un impact asupra mediului mai mic decât alte alternative de piele vegană, care conțin de obicei cantități mari de materiale pe bază de fosile.

În august 2019, Tommy Hilfiger a semnat The Fashion Pact, alăturându-se unui grup de colaboratori cu idei similare pentru a avansa în continuare sustenabilitatea în domeniul modei. Tot anul trecut a lansat Jeans Redesign Guidelines cu Ellen MacArthur Foundation pentru a stabili cerințe minime privind durabilitatea articolelor, sănătatea materialelor, reciclabilitatea și trasabilitatea și s-a alăturat We Are Still In – the Fashion Industry Charter for Climate Action – și RE100, angajându-se să furnizeze 100% energie electrică regenerabilă în toate instalațiile deținute și operate până în 2030.

Pe lângă tehnologia cojii de mere recent folosită, eforturile de circularitate ale lui Tommy Hilfiger includ oferirea de articole de îmbrăcăminte cu denim 100% reciclat, pene Re: Down® reciclate, 100% lână reciclată, 100% bumbac reciclat și multe altele.