În acest moment, multe fabrici sunt în situația de a-și trimite muncitorii acasă, fie din lipsa de materii prime, fie din cauză că clienții au anulat comenzile.

China este principalul manufacturier al lumii, cu 1/5 din producția mondială. Iar partenerii săi comerciali au simțit din plin efectele virusului COVID-19 asupra propriilor afaceri. Închiderea fabricilor de textile chineze timp de trei săptămâni, urmată de reluarea parțială a activității, blocajele în transporturi maritime, supraaglomerarea celor aeriene și pe căile ferate, precum și întârzierile din lanțul de aprovizionare au contribuit la deprecierea afacerilor din textilele românești.

Lili Elena Stoica, manager la Tricotton:

„Simțim din plin efectele negative ale virusului, s-a perturbat întreg lanțul de aprovizionare. China este furnizorul principal de materii prime și accesorii, iar închiderea fabricilor de acolo a împins mulți retaileri spre țări precum Turcia. Unii furnizori turci au profitat de ocazie și au dat la o parte clienți tradiționali pentru a satisface comenzile de ultim moment ale celor care au oferit mai mult. În plus, pe relația Italia s-au stopat chiar și trimiterile prin curier, deci marfa este blocată”.

Dobra Laszlo, manager la Secuiana:

„Avem niște țesături pentru cămăși care au o întârziere foarte mare la livrare din cauza Covid 19. În rest, nu ne afectează pentru că nici noi, nici clienții noștri nu importăm altceva din China”.

Lidia Herescu, reprezentanta Simiz Fashion:

„Ne confruntăm cu întârzieri la articolele cumpărate din China, întârzieri care duc la blocaje în producția noastră. În principiu, clienții știu aceste detalii, dar doresc să menținem aceleași termene de livrare, așa că rămâne multă presiune pe zona noastră de producție.

Sperăm să își regândească lanțul de furnizori și să-i aleagă mai responsabil, din Europa sau cel mult Turcia”.

Adrian Băjenaru, manager Tanex:

„Ne confruntăm cu anulări sau reduceri de comenzi și întârzieri între 1 și 2 luni în aprovizionarea cu țesături și accesorii din China. În plus, în urma izbucnirii pandemiei din Italia, au fost oprite toate încărcările de țesături, fire și accesorii din zonele afectate. Pentru a scurta termenele de aprovizionare suntem obligați să folosim transportul aerian, mai rapid însă mult mai scump. În acest ritm vom intra în gol de producție din cauza lipsei materiilor prime. Credem că se impun măsuri urgente pentru ajutorarea firmelor aflate în dificultate, precum suportarea de către stat a salariilor și taxelor aferente personalului trecut în șomaj tehnic sau trimis în concediu forțat compensabil cu dările pe care angajatorul le va avea de plătit în viitor către stat; urgentarea rambursării sumelor datorate de Casa de Sănătate către angajatori sau acordarea unui ajutor de stat în funcție de cifra de afaceri la export.”

Cătălin Putineanu, manager IB Cargo:

„Volumele de marfă care au fost în stocuri în ianuarie și pentru care am avut comenzi de import, au fost aduse la timp. Am comunicat permanent cu partenerii chinezi și am mutat mărfurile de pe mare pe tren și de aer, astfel încât să reducem impactul asupra afacerilor clienților noștri.

Majoritatea clienților au așteptat ca fabricile din China să reînceapă producția, foarte puțini au mers către alți producători europeni sau americani, pentru că mutarea unui contract global de furnizor este un demers anevoios, care nu se poate întâmpla peste noapte.

Estimăm că, după ce China își revine, vor fi foarte multe solicitări și va crește cererea pentru transportul maritim, peste capacitatea navelor existente.

Pe partea de transport maritim, aerian, feroviar, vom vedea impactul total la final de aprilie – mai.”

Chanel

Brandul de lux a decis să-și amâne proiectul-replică al colecției Métiers d’art din Beijing.

Kering Group

Compania care deține Gucci a anunțat o „scădere semnificativă a vânzărilor și a traficului din luna februarie”.

LVMH

Pauline Brown, fosta șefă a LVMH North America a declarat că 2020 va fi un „dezastru” pentru multe branduri de lux. Chinezii reprezintă 35% din totalul pieței de lux.

Crește prețul materiei prime

Costul materiei prime pentru poliester a urcat, cu impact asupra cererii și producției de fire poliesterice din China. Fabricile din India ar avea de câștigat.

Agnès B.

Agnès B. și-a anunțat anularea show-ului de pe 2 martie de la Paris. Retailerul a prezentat în schimb un film cu colecția.

Burberry

Britanicii au amânat show-ul de la Shanghai, care ar fi avut loc pe 23 aprilie. Nu s-a stabilit încă o dată.

Cartier

Cartier a anulat prezentarea de accesorii Cartier Creations, programată pe 3 martie.

Prada

Brandul italian a amânat prezentarea colecției resort 2021, inițial programată pe 21 mai în Japonia.

Shanghai și Beijing Fashion Weeks

Ambele evenimente au fost amânate din cauza pandemiei virusului. Prima trebuia să înceapă pe 26 martie, a doua între 25 și 31 martie.

Paris Fashion Week

Brandurile chineze Masha Ma, Shiatzy Chen, Uma Wang, Jarel Zhang, Calvin Luo și Maison Mai și-au anulat evenimentele din cadrul Paris Fashion Week din cauza virusului.

Milan Fashion Week

Brandurile chineze Angel Chen și Ricostru și-au anulat show-urile din Milano Fashion Week.

Baselworld

Târgul de ceasuri și-a reprogramat show-ul din aprilie pentru ianuarie 2021.

Sustainable Future for Fashion

Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc la Paris, însă a fost amânat.

Capri Holdings

Compania care deține brandurile Michael Kors, Versace și Jimmy Choo, a închis 150 de magazine în China, și estimează o scădere a veniturilor în următorul trimestru.

Under Armour Inc.

Retailerul de sport prevede o scădere a veniturilor între 50 și 60 milioane $.

Marine Serre

În cadrul Paris Fashion Week, creatoarea din Franța a gândit o colecție în care modelele au purtat măști ca accesorii de fashion.

Maison Margiela

Pe podiumul din Paris, manechinele au purtat măști din tul violet, în timp ce la prezentările lui Dries Van Noten și Paco Rabanne publicul a primit măști de protecție.

Bernstein and Boston Consulting Group

Un raport al companiei de consultanță estimează că virusul Covit 19 va însemna pierderi de 43 de miliarde de dolari pentru industria luxului în 2020.

Asociația producătorilor de confecții din Myanmar (MGMA)

MGMA a anunțat că 50% din companii ar putea închide în martie, din cauza lipsei de materie primă din China. În jur de 90% din țesăturile și textilele, inclusiv accesoriile folosite în Myanmar vin din China.

Cambodgia

Guvernul din Cambodgia a anunțat că 200 de fabrici de confecții vor reduce sau chiar înceta activitatea din cauza lipsei de materie primă din China. 60% din importurile de materiale ale Cambodgiei vin din China. Între timp, s-a stabilit o înțelegere la nivel guvernamental, prin care China va trimite containere cu materii prime textile în Cambodgia.

Nike

Nike a închis temporar aproape jumătate din magazinele din China și a redus programul la celelalte.

Adidas

Retailerul a anunțat că afacerile din China Continentală au scăzut cu 85% în perioada Anului Nou chinezesc față de anul trecut. China este responsabilă pentru 20% din vânzările Adidas în 2018.

Puma

Compania a anunțat că virusul COVID-19 are un impact negativ asupra vânzărilor și a lanțului de aprovizionare. Magazinele din China au fost închise în februarie, iar 20% din furnizorii săi principali sunt din China.

Messe Frankfurt

Organizatorul german de târguri și-a amânat mai multe show-uri din acest an, precum Intertextile Shanghai Apparel Fabric, Intertextile Shanghai Home Textiles, Yarn Expo Spring, Baby & Stroller China și Toy & Edu China.

American Events

Compania a suspendat show-urile NE Materials din Boston și NW Materials din Portland.

DTG

Dhaka International & Garment Machinery (DTG) a anunțat amânarea târgului de utilaje din Bangladesh pentru perioada 11-14 iunie 2020.

Alvanon

Compania de fitting a anunțat amânări de până la o lună pentru comenzile deja plătite.

India

Și India este dependentă de China pentru utilaje, țesături și accesorii, așadar puține sunt afacerile care au de câștigat de pe urma dezastrului din China.

Moody’s Analytics

Chiar dacă nu este clar cât va afecta Covit 19 industria manufacturieră din China, agenția Moody’s declară că prelungirea închiderilor fabricilor și a rutelor majore de transport reprezintă un factor perturbator în desfășurarea operațiunilor. Astfel, agenția a redus creșterea pe 2020 a PIB-ului Chinei de la 6,1% la 5,4%.

Japonia

Restricțiile de călătorie impuse turiștilor chinezi afectează vânzările din Japonia. Coroborat cu reținerea de consum a japonezilor, economiștii estimează o scădere de 18 miliarde de dolari a retailului nipon.

Matsuya Co

Magazinele department store din Tokio au raportat o scădere de 30% a vânzărilor în luna februarie față de anul trecut.

Gucci

Grupul și-a suspendat producția din Italia, în cele șase ateliere din Toscana și Marche, dar a păstrat activitățile esențiale pentru menținerea afacerii. În schimb, toate magazinele din Italia sunt închise până pe 3 aprilie.

Santoni

Giuseppe Santoni, proprietarul grupului de încălțăminte de lux, a declarat că nu închide fabricile, dar a reorganizat fluxul și a luat măsuri precum purtarea obligatorie a măștilor, dezinfecția regulată a locului de muncă, împărțirea muncitorilor în cinci schimburi cu personal mai puțin.

Corneliani

Potrivit presei italiene, 450 de angajați ai companiei producătoare de modă pentru bărbați Corneliani au intrat în grevă spontană, motivând că „nu există cetățeni de clasă A sau B, iar sănătatea e importantă pentru toți.”