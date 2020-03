Activistă pentru drepturile animalelor și vegană convinsă, H.H. Prințesa Maja von Hohenzollern este o femeie de afaceri din Germania cunoscută și iubită de public și mass-media. În cei 16 ani de când a pornit propriul brand de lifestyle, și-a câștigat o reputație în industria de home deco grație creativității, simțului artistic, dar și tenacității în business.

Colecțiile sale au o amprentă regală și cuprind produse de design interior, mobilă, covoare și articole pentru copii și animăluțe. Conceptul de la care pornește este cel al sustenabilității, iar brandul său este, după cum îl descrie, unul autentic, deoarece are în spate o persoană care face ceea ce spune și care trăiește în armonie cu principiile sale.

Prințesa Maja von Hohenzollern este un designer premiat la „ASIA DESIGN AWARD GOLD” din Shanghai (China), și-a prezentat colecțiile în aproximativ 80 de țări de pe piața internațională, este speaker recunoscut pe tema durabilității în cadrul agenției europene „Speakers Excellence”, iar legăturile sale cu România sunt mai vechi, de când a înființat „Eduxanima”, un program care educă copiii în privința îngrijirii și respectului față de animale.

Ați menționat că v-ați clădit relații și prietenii în România. Puteți elabora?

Călătoresc regulat în România de mulți ani și cunosc bine situația din țară. Simt o legătură istorică cu România prin istorie, deoarece Carol I și Mihai I Hohenzollern au fost cândva regi ai țării. Cu toate acestea, relația cu oamenii României de azi este mai importantă pentru mine și am prieteni foarte buni printre ei. Derulez de mai mulți ani campanii pentru îmbunătățirea situației animalelor fără stăpân și chiar am adoptat câțiva câini ai străzii din România. Împreună cu prietenele mele Carmen și Andra Arsene am fondat organizația „Eduxanima”, iar în cadrul acestui proiect educațional am introdus cursuri pentru protecția animalelor la școlile din România și pentru educarea copiilor în spiritul empatiei și dragostei pentru animale.

Când ați început să vă implicați în design și decorațiuni?

De 16 ani sunt designer și dezvolt sub licență proprie marca „Princess Maja von Hohenzollern”, care cuprinde produse inovatoare în domeniul mobilierului, băilor, amenajărilor, inclusiv căzi, decorațiuni pentru casă, covoare, dar și accesorii pentru animale de companie și jucării pentru copii. Gama de produse este în continuă extindere și sunt întotdeauna interesată să creez produse noi și să inițiez noi colaborări. Mi-ar plăcea să produc și textile pentru casă, precum lenjeriile de pat și, de asemenea, pantofi și genți vegane.

Care este conceptul brandului dvs.? Unde vindeți produsele și care este profilul clienților?

Brandul meu are un concept de vânzare unic, o poveste minunată și produse emoționale, inovatoare. Sunt o prințesă cunoscută la nivel internațional și concep colecții elegante și moderne, iar produsele lansate sunt destinate unui stil de amenajări cu influențe regale, dar și bijuterii, îmbrăcăminte sau produse pentru prințese mici. Creez toate colecțiile cu multă pasiune și dezvolt idei de produse noi, sunt interesată de materiale și tendințe durabile. Prin urmare, brandul meu este foarte autentic și cuprind întotdeauna ceva din viața mea personală în produsele mele. Brandul meu este unul feminin, și există o identitate reală în spatele produselor. Mă adresez unui grup-țintă internațional, cu trimitere largă. Liniile mele de produse sunt reprezentate în 80 de țări la nivel internațional, în comerțul fizic și online.

Acordați produselor caracteristici vegane, să înțeleg că sunteți vegană? Cum răspunde consumatorul, observați o cerere crescută?

Sunt vegană convinsă de mulți ani și, de asemenea, speaker pe teme de sustenabilitate. De aceea, încorporez aceste două subiecte actuale în cadrul produselor mele. Cunosc în profunzime legăturile dintre crescătoriile intensive, poluarea mediului și foametea din lume, de aceea duc un mod de viață vegan. Pentru a produce doar un kilogram de carne de vită este nevoie de aproximativ 20.000 de litri de apă și 16 kilograme de cereale, iar aproape 2/3 din recolta mondială de cereale este irosită în crescătoriile intensive, în timp ce 878 milioane de oameni din lume mor de foame. Cei mai mari poluatori din lume, C02 și gazul metan, sunt cauzați de creșterea în ferme industriale a bovinelor și porcilor. Tot traficul generat de mașini, avioane, nave reprezintă doar aproximativ 4% din poluarea globală cu C02.

Stilul de viață vegan are cea mai rapidă tendință de creștere din lume și își croiește drum în toate domeniile vieții, inclusiv în industria mobilei, îmbrăcăminte și mașini. Acum există o mulțime de țesături și materiale vegane bune, care pot fi utilizate pentru realizarea unor produse diferite. Cei care nu recunosc piața vegană, cu rate de creștere de trei cifre atât în ​​ vânzări, cât și în rândul populației din Europa și SUA, au ratat semnele vremurilor.

Unde aveți producția și care sunt provocările ei?

Liniile mele cuprind produse diverse, a căror manufactură se realizează în Germania, Europa de Est, Turcia și Asia, depinde dacă vorbim de mobilă, porțelan, produse din lemn, covoare sau articole pentru animăluțe de companie. Cea mai mare provocare a viitorului va fi să produci articole la prețuri accesibile, dar care să aibă o componentă etică față de oameni, animale și mediul înconjurător.

Durabilitatea este pe buzele tuturor în prezent, dar poate un brand să fie 100% sustenabil? Practic, produsele pe bază de plante au un echilibru ecologic mai bun decât produsele de origine animală. Ambalarea durabilă cu materiale biodegradabile sau reciclabile este, de asemenea, un subiect important, precum și producția care nu generează C02. Cred că dacă se iau toate măsurile, putem crea și dezvolta produse durabile.

Care dintre liniile de produse lansate se bucură de cel mai mare succes? Ce piață este mai promițătoare?

Colecțiile Royal Bath și Royal Living, precum și linia mea de decorațiuni pentru casă, inclusiv porțelanuri fine „Chateau”, au performanțe și, de asemenea, primim multe cereri de piese de mobilier pentru amenajarea caselor sau a hotelurilor. Produsele destinate copiilor și accesoriile pentru animale de companie sunt de asemenea apreciate. Consider că piața asiatică are cel mai mare potențial de dezvoltare. Chinezilor le place brandul meu, îmi apreciază designul, calitatea produselor. În plus, acești clienți au o anume stimă pentru nobilimea europeană, îi pasionează castelele și au educație în istorie. De aceea ne pregătim să intrăm pe piața asiatică din aprilie 2020.

Când veți lansa o nouă colecție și de unde vă veți inspira?

Tocmai am terminat noua colecție Royal Bath de accesorii și căzi în colaborare cu partenerul de licență Bravat. Sunt fitinguri cu stil, pe nuanțe de auriu și argintiu, care se potrivesc cu mobilierul de baie. Am conceput și câteva modele de căzi în alb și negru. Colecția Royal Household cuprinde produse inteligente pentru casă, precum genți din material textil, organizatoare de călătorie, geamantane, perii, covoare și preșuri împreună cu partenerul Coronet. Ambele linii vor fi lansate în luna mai. Noua colecție Royal Bath de mobilă sustenabilă va fi lansată în septembrie 2020.

Care dintre activitățile dvs. sunt mai satisfăcătoare?

Prefer să creez produse de design interior, dar și cele destinate copiilor sau animalelor de companie, pentru că acestea pot îngloba multă emoție și pasiune.

Cum decurge o zi din viața unei prințese? Ce sfaturi le-ați da fetițelor?

Fiecare zi e diferită pentru mine, am o mulțime de activități și muncesc mult. Sunt designer și femeie de afaceri, susțin prelegeri pe tema sustenabilității și am propria mea fundație pentru protecția câinilor fără stăpân (www.heart4strays.com), deci sunt foarte ocupată. Nu mai vorbesc de faptul că am grijă de 11 câini și cinci pisici, toți adoptați de pe stradă sau din stații de eutanasiere. Le sfătuiesc pe fete să aibă încredere în talentul și abilitățile lor, să rămână mereu sincere față de ele însele, să aibă principii și să meargă cu curaj pe drumul lor. Să trăiască liber, să fie propriii lor stăpâni și să fie independente.