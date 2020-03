Calendarele noilor colecții ale brandurilor europene se ajustează mai frecvent decât în trecut, potrivit unui studiu realizat pentru Première Vision de Institutul Francez de Modă.Primele piese ale colecțiilor de toamnă-iarnă ajung acum în magazine încă din mai, iar colecțiile de primăvară-vară încep să fie lansate în noiembrie. Pe lângă aceste precolecții, create înaintea liniilor principale, există ediții unice, colaborări externe și colecții-capsulă, care sunt de obicei concepute în ultima clipă și livrate „pe loc”.

De la procesul de căutare a materiilor prime până la design și producție, mai apoi la comercializarea produselor finite, există o multitudine de calendare diferite, cu timpi de execuție mai lungi sau mai scurți. Fiecare marcă își respectă programul propriu în funcție de structura, poziționarea, metoda de producție și rețeaua de distribuție. Dar în ultima vreme a apărut o tendință generală de devansare a calendarelor.

Institutul Francez de Modă (IFM) a realizat pentru Première Vision un studiu la nivel european privind frecvența colecțiilor, timpii de livrare și perioadele alocate căutării materialelor, inclusiv timpul necesar procesului creativ.

Sondajul a fost efectuat pe un eșantion de 1.765 de specialiști din industrie din cele mai mari piețe europene – Franța, Germania, Marea Britanie, Italia și Spania, care împreună însumează 75% din consumul european de îmbrăcăminte.

Grupul intervievat a cuprins întreaga industrie, de la cea de bunuri de lux până la mass-market, inclusiv haute couture, tineri designeri, branduri premium și segmentul mediu.

49% din brandurile europene au lansat două colecții în 2019, comparativ cu 63% în 2015.

Frecvența colecțiilor

Această tendință de creștere a numărului de livrări este și mai evidentă în rândul a 42% din mărcile europene al căror proces creativ nu mai este realizat semestrial. Aceste mărci raportează o livrare de la patru până la zece runde pe an. Aproximativ 19% din cei chestionați au raportat un număr și mai mare.

Pentru aceste companii, actualizarea ofertei o dată sau de două ori pe lună, chiar continuu în unele cazuri, ajută la menținerea curiozității clienților și la generarea de trafic în magazine. Stocarea magazinelor într-o manieră atât de eșalonată influențează inevitabil și structura colecțiilor, care au nevoie de creație și dezvoltare de produs mai devreme și mai frecvent.

Calendare mai dense

Prima constatare a studiului este aceea că numărul de colecții și frecvența livrărilor nu mai sunt neapărat corelate. Aproximativ 49% din mărcile europene au menținut o frecvență de două colecții pe an, dar 71% din ele își eșalonează livrările mult mai des.

Un studiu realizat de Première Vision în 2015 cu privire la calendarele colecțiilor arăta că 63% din mărcile chestionate au păstrat un ritm semestrial. De atunci, în timp ce ritmul s-a intensificat în cea mai mare parte, rămân în continuare diferențe de la un segment de piață la altul.

LUXUL

Precolecțiile sunt acum bine stabilite pentru 72% din mărcile chestionate, 48% din ele au indicat frecvențe de livrare de peste patru ori pe an și 20% din branduri chiar livrări de 12 ori pe an. În același timp, 23% din cei chestionați au raportat că au mai mult de patru perioade de creație. 12% specifică faptul că produc un minim din opt propuneri de colecții diferite pe an. Această multiplicare a colecțiilor-capsulă și a colaborărilor stimulează curiozitatea clienților și generează o cerere de materiale mai frecventă.

LUXUL ACCESIBIL

Mărcile premium au adoptat același ritm ca brandurile de lux. În timp ce o majoritate (51%) sunt încă organizate în jurul a două perioade creative, 26% din ele dezvoltă patru colecții și doar 4% din ele creează și dezvoltă mai mult de opt colecții pe an. Cu toate acestea, pentru 70% din total există cel puțin patru livrări pe an.

MASS-MARKET

Chiar dacă livrarea continuă de articole de fashion a fost inițiată de doar câțiva lideri din acest segment de piață, în prezent 40% din mărci au peste 10 livrări pe an. S-a constatat că 59% din companiile chestionate dezvoltă cel puțin patru colecții separate pe an. Și livrează de cel puțin patru ori.

70% DIN BRANDURILE PREMIUM au cel puțin 4 livrări anual.

40% DIN BRANDURILE DE MASS-MARKET au peste 10 livrări anual.

20% DIN BRANDURILE DE LUX au avut peste 12 livrări în 2019.

GAMA DE MIJLOC

Majoritatea brandurilor (54%) țin de calendarul tradițional, cu două colecții pe an. Însă 69% din ele urmează modelul mass-market, cu minimum patru cicluri de livrare.

TINERI DESIGNERI

Tinerii designeri reprezintă un model unic din cauza structurii mici a afacerilor lor și a activității vizate. Majoritatea sunt organizate în jurul a două colecții pe an, cu un număr mai mare însă de livrări.

Materialele sunt întotdeauna punctul de plecare

În 57% din cazuri, pentru toate companiile, sunt selectate materiale distincte pentru fiecare colecție în parte. Deoarece aceste colecții tind să se înmulțească, crește și căutarea de produse noi. Aproximativ 37% din designerii și buyerii sondajului au declarat că selectează materiale pe tot parcursul anului. Première Vision i-a interogat și în privința datelor ideale pentru show-ul de la Paris, și se pare că 72% din ei sunt în favoarea unui târg ținut mai devreme, la finalul lunii ianuarie.

Concluzii

Rezultatele studiului dezvăluie o diversitate a modelelor de dezvoltare a colecțiilor de la un segment de piață la altul și chiar de la o companie la alta. Timpul dedicat cercetării materialelor, creației și programele de livrare pot fi aliniate cu diferite calendare. Cu toate acestea, produsele apar în magazine cu o frecvență mai mare la nivel global. Cercetarea și timpul alocat designului au fost, de asemenea, accelerate în comparație cu rezultatele studiului din 2015.

Procesul creativ în sine a fost transformat radical. Nu se mai gândesc colecțiile consecutiv, ci mai multe deodată pentru a lua în considerare livrări multiple. Iar căutarea și selectarea materiei prime nu mai sunt specifice unei perioade din an, ci a devenit o activitate non-stop pentru aproape jumătate din jucătorii industriei.

De asemenea, trebuie menționat faptul că creșterea precolecțiilor din universul luxului a încurajat treptat toate mărcile de modă să-și mărească livrările în magazine. Iar piesele early-season, care înainte erau o continuare a colecției anterioare, sunt acum concepute pentru a atrage atenția și pentru a satisface o clientelă în căutarea ultimelor tendințe online. Prin urmare, designerii trebuie să creeze mai devreme pentru noul sezon, plecând întotdeauna de la alegerea materialelor.