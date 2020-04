Criza de măști și echipamente sanitare a trezit totodată și dorința de îmbogățire peste noapte a unor speculanți. Astfel, au apărut pe piață tot felul de produse neconforme, neomologate, la prețuri exagerate, care nu oferă nici protecția necesară purtătorilor, mai ales dacă este vorba de personal medical.

Agenția Națională a Dispozitivelor Medicale din România a anunțat zilele acestea că trei producători externi au certificate de conformitate falsificate și avertizează importatorii și distribuitorii de dispozitive medicale să nu introducă pe piața românească produse precum măști, halate chirurgicale, capeline, botoșei și alte produse.

Este vorba de producatorul Medicom MTD Ltd, din Federatia Rusa a falsificat certificatul emis de TÜV Rheinland LGA, de producatorul Healicom Medical Equipment din China, care nu figurează ca fiind prezent pe piața din România și are certificatul falsificat, respectiv de Shanghai Eugene Biotech Co, tot din China, care a falsificat certificatul emis de TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte Gmbh.

Foto: Ani Kolleshi (unsplash)