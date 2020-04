În aceste condiții, compania americană Copper88, care oferă articole sport cu proprietăți de compresie, a propus ca materialul propriu, brevetat, care încorporează 88% cupru, să fie folosit la măștile chirurgicale, deoarece proprietățile sale rezistă până la 40 de spălări.

Copper88 se bazează pe efectele ionilor de cupru și este ușor, respirabil și posedă proprietăți antibacteriene, antimicrobiene, anti-fungice, anti-miros.

Masca antibacteriană Copper88 oferă un strat adițional de protecție, are o durată de viață extinsă și ajută la reducerea deșeurilor.

„Am studiat efectele cuprului asupra bacteriilor și am testat produsul de câțiva ani. Într-unul dintre teste am descoperit că, la interacțiunea cu anumite tulpini de gripă, 99% dintre ele erau eliminate. În altul am avut succes împotriva MRSA,” spune Aaron Fisher, unul dintre fondatorii Copper88.