Printcenter.ro, un business din Sibiu specializat în finisarea și imprimarea materialelor, a adus în România o soluție de tratare a textilelor cu efect antiviral, care acționează inclusiv împotriva Covid-19. Soluția a fost dezvoltată de un laborator elvețian și are eficacitate de până la 30 de spălări. Iar dacă autoritățile române s-au încurcat în hârtii și au pierdut timp prețios din lipsa de viziune și curaj a celor care își pun semnătura pe avize, tehnologia a fost îmbrățișată de companiile private, în special din afara țării.

Textilele tratate antiviral și antibacterian pot juca un rol important în strategia de reducere a transmiterii bacteriilor și virușilor din mediile sensibile, inclusiv din cele spitalicești. În contextul actual, acest tip de tratament este esențial, mai ales în condițiile în care în România nu se fabrică încă nețesute specifice domeniului medical, iar personalul care se află în prima linie în lupta împotriva coronavirusului duce lipsă de echipamente de protecție adecvate.

Alexandru I. Anca, managerul Printcenter.ro, a încercat încă de acum o lună să convingă autoritățile să folosească textile antivirale pentru produse de protecție și de uz medical, inclusiv combinezoane, măști sau halate, însă lipsa unor laboratoare acreditate, birocrația și reținerea unora în a da undă verde acestor soluții inovatoare au făcut ca lucrurile să bată pasul pe loc.

„Acum o lună, când am prezentat soluțiile de tratare în piață, am fost întâmpinați cu foarte multă reticență. Nici instituțiile statului nu știau ce să facă sau cum să acrediteze și să testeze asemenea produse. Am găsit însă parteneri deschiși, care au îmbrățișat ideea și folosesc materiale tratate antiviral la majoritatea produselor dezvoltate,” punctează reprezentantul Printcenter.ro.

Potențial mare de dezvoltare în zona sănătății, Horeca și babycare

Potrivit acestuia, cele mai multe solicitări pentru materiale tratate vin în prezent din Anglia, Italia, Franța, Germania și Danemarca. „În momentul de față, chiar dacă cererea cea mai mare este pentru produsele de uz medical (măști, halate, combinezoane etc), vin solicitări și începem să tratăm materiale pentru produse destinate copiilor și pentru zona Horeca.” (A.A.) Proprietarii de hoteluri, dornici să-și reia activitatea și să primească turiști, au realizat că tratamentele antivirale și antibacteriene ale textilelor reprezintă un plus de siguranță, pe lângă dezinfecția spațiilor și a suprafețelor. Alexandru Anca spune că multinaționalele și firmele cu deschidere la nivel internațional au îmbrățisat rapid tehnologia și au început să dezvolte produse noi. Au făcut teste în laboratoarele proprii și în laboratoare acreditate. Și spitalele și centrele de îngrijire a vârstnicilor din afara țării au fost foarte deschise ideii textilelor tratate antiviral sau antibacterian, care elimină riscul de contaminare prin contact direct. În plus, în cazul draperiilor sau cuverturilor din hoteluri, care se spală mai rar, rezistența tratamentului este pe termen mai îndelungat.

Cum funcționează?

Orice material textil se poate trata cu ajutorul acestei tehnologii, de la TNT la bumbac, poliester și altele, cu condiția ca acesta să nu fie hidrofob, adică să permită soluției să intre în țesătură.

„În prezent, cel mai folosit material este TNT-ul (țesătura nețesută),” explică Alexandru Anca pentru Dialog Textil. „În principiu, vin clienții cu materialul. Fiecare are altă sursă sau furnizor, dar avem și noi diverse materiale pe stoc,” adaugă el. Se tratează materialul textil în rolă, iar capacitatea de tratare este de 400 ml/oră, urmând ca din luna mai să crească la 1.200 ml/oră.

„Momentan putem trata materiale cu lățimea maximă de 180 cm, dar urmează să instalăm un echipament care ne permite să tratăm materiale cu lățimi de până la 330 cm,” explică Alexandru Anca.

Capacitate de până la 25.000 combinezoane/zi

Firma sibiană lucrează deja cu trei parteneri din țară care au capacități de confecționare, și care pot livra până la 25.000 de halate sau combinezone pe zi. Totodată, a fost dezvoltată și o mască din TNT cu filtru, tratată antiviral și antibacterian, care poate fi spălată de 30 de ori. Pentru a vedea care sunt performanțele măștii, aceasta a fost trimisă la testare la Nelson Labs, unul dintre cele mai cunoscute centre de testare din lume. Reprezentantul Printcenter.ro a precizat că dorește să păstreze în portofoliu textilele cu aplicabilitate medicală și după această pandemie, deoarece „rezultatele obținute în acest moment sunt similare cu cele ale produselor consacrate de pe piață.” El crede că pe termen lung toate materialele pentru uz medical vor fi tratate antiviral și antibacterian. „În SUA, Portugalia, Spania și China au apărut deja produse textile tratate, unele pentru uz personal, altele din categoria home deco. Branduri mari adoptă deja această tehnologie, care în curând va fi disponibilă la scară largă,” consideră Alexandru Anca.

În acest moment, la Printcenter.ro există stocuri suficiente de soluții de tratare pentru 30 de zile, și se plasează comenzi noi în permanență. Din cauza solicitărilor mari, termenul de livrare este însă de trei săptămâni.

„Încercăm să ținem în permanent soluții pe stoc, astfel că mai avem câte o tonă din fiecare pentru antivirale și antibacteriene, respectiv 0,5 tone pentru soluțiile de hidrofobizare,” spune managerul afacerii.

Ca de obicei, România rămâne în urmă

Chiar dacă sunt lipsuri mari de echipamente de protecție în spitale, în România există o foarte mare reticență față de soluțiile de tratare antivirală, cumulată cu „o isterie a documentelor.” Potrivit celor de la Printcenter.ro, „toată lumea cere acreditări, certificări de la instituțiile statului sau organismele internaționale,” iar discuțiile se poartă agresiv și cu foarte multă neîncredere. Cum în țară nu există capacități de testare a produselor tratate antiviral și antibacterian, compania sibiană a fost nevoită să se îndrepte spre laboratoare din Elveția. „Facem teste pe materialele tratate de noi și urmează să primim certificare de acreditare din partea producătorului de soluții.” (A.A.)

În schimb, pentru produsele de uz medical, „s-a obținut acum zece zile aviz tehnic EN14126 de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie, și sperăm ca în două săptămâni să vină rezultatele și de la Centexbel, din Belgia,” mai spune Alexandru Anca.

Caracteristici tratament antiviral

▪ Eficient împotriva virușilor nocivi comuni, cum ar fi gripa și coronavirusul

▪ Ucide bacteriile și distruge virusurile în câteva minute

▪ Protecție eficientă împotriva contaminării și transmiterii virusurilor și bacteriilor care folosesc textilele ca suprafețe de găzduire

▪ Utilizează proprietățile naturale antivirale și antibacteriene ale argintului

▪ Poate fi aplicat tuturor tipurilor de materiale țesute și nețesute

Tipuri de tratamente

Tratamentul antiviral: distruge învelișul exterior al virusului, neutralizându-l

Tratamentul antibacterian: inhibă dezvoltarea bacteriilor

Tratamentul hidrofob: dezvoltă proprietăți de rezistență la apă a materialelor textile

Tratamentul hidrofilic: dezvoltă proprietăți de absorbție a materialelor textile