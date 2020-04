TEZYO, în parteneriat cu Crucea Roșie Română, a anunțat că oferă cadrelor medicale de la Spitalul Clinic „Dr. Victor Babeș”din București, 100 de echipamente speciale de protecție, 1.000 de perechi de mănuși și 200 de perechi de saboți medicinali.

Unitatea medicală este în prima linie în lupta cu noul Coronavirus și este printre primele centre din România care tratează persoane infectate. Echipa de medici și personal auxiliar a spitalului are nevoie de toată susținerea noastră în această perioadă dificilă, în care siguranța lor este extrem de importantă.

Magazinul multibrand Tezyo s-a implicat în campania #PrimaLinie, iar fondurile obținute au fost folosite de către Asociația Dăruiește Viață în achiziționarea de echipamente medicale pentru spitalele din prima linie.

De asemenea, s-a alăturat și inițiativei „Împreună facem un pas pentru viitor” lansată de Băneasa Shopping City, unde a oferit 100 de perechi de saboți medicinali destinați personalului medical, prin intermediul asociației Dăruiește Viață.

„Pentru că noi credem în fapte bune, ne-am dorit ca demersul nostru să nu se oprească la acest parteneriat. Astfel că, în această perioadă am încercat să ajutăm constant prin acțiuni menite să susțină comunități, precum și prin demersuri ale partenerilor noștri,” anunță retailerul într-un comunicat de presă.

Magazinul multibrand TEZYO oferă o selecție de branduri internaționale, precum Geox, Image, Epica, Aldo, Clarks, Otter, Le Colonel, Camper, The Flexx, Gryxx, Pepe Jeans, Cromia, Gabor, adidas, Skechers, New Balance, Nike, Hugo Boss, Le Coq Sportif, Bugatti, Armani, Roberto Cavalli, , John Richmond (by Roberto Cavalli), Flower Mountain, Liu Jo, Baldinini, Loriblu.

În România, TEZYO este parte a grupului Otter Distribution și este prezent în toate locațiile cheie din marile orașe, în marile centre comerciale, înglobând 37 magazine multibrand în România și 2 la nivel regional, în Cehia.