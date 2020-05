Un atelier care produce haine de ocazie pentru copii – Shiny Baby, a fost autorizat de Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru apărare CBRN şi Ecologie, pentru producţia şi punerea pe piaţă a combinezoanelor şi halatelor de protecţie împoriva agenţilor infecţioşi pentru personalul medical şi pentru acţiunile de decontaminare a spaţiilor publice şi/sau private.

Din dorinţa de a-şi menţine echipa de angajaţi croitori şi de a-şi continua afacerea, Alexandra Cojocaru, fondatoarea afacerii Shiny Baby, lansată în 2016, a demarat procesul de autorizare a cobinezoanelor şi halatelor de protecţie.

Cu o investiţie de aprox. 82.000 euro, firma a produs deja primele 5.000 combinezoane reutilizabile şi 3.500 halate reutilizabile, care sunt gata de a fi comercializate.

Produsele sunt utile pentru protecţia personalului medical care lucrează în zonele cu risc ridicat, ATI, ambulanţe etc, dar şi medicilor stomatologi afectaţi de închiderea cabintelor, muncitorilor din industria auto, angajaţilor din saloanele de înfrumuseţare, etc.

Un procent de 5% din producţie va fi donat către Fondul de Urgenţă pentru spitale, creat de Organizaţia Salvaţi Copiii, ca un mecanism de urgență pentru echiparea a peste 50 de spitale din România, cu echipamente și aparatură medicală vitale în lupta şi protecţia medicilor contra COVID-19.

“În primele săptămâni ale crizei am păstrat echipa şi am produs măşti pe care le-am donat spitalelor, forţelor de poliţie, oriunde am putut. Mă bucur că am reuşit să obţinem acum autorizaţia pentru producţia de combinezoane şi halate reutilizabile şi astfel continuam şi afacerea, păstrez şi echipa de angajaţi, iar munca noastră aduce un impact real în societate. De asemenea, am mobilizat alte trei ateliere partenere pentru producţie, am creat un grup de producţie aliniat la toate normele de siguranţă şi calitate.”, spune Alexandra Cojocaru, proprietar Shiny Baby.