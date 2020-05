Compania din Iași a oferit cursuri online într-o serie de 6 webinarii live in cadrul cărora trainerii au prezentat metode si tehnici de lucru cu ajutorul instrumentelor digitale. Temele au acoperit o gamă de subiecte încadrate sub tema De la construire de tipare până la colecții digitale.

”Am abordat teme precum crearea documentației tehnice de produs sau personaliarea produselor, am vorbit despre instrumentele digitale pentru colaborare și suport în industria de fashion. La finalizarea cursurilor, participanții au avut șansa de a obține un Certificat de absolvire care atestă participarea și acumularea cunostințelor,” a declarat pentru Dialog Textil Janina Zarojanu, Business Development Manager al companiei ieșene. La webinarii s-au înregistrat 408 participanți unici, dar numărul celor care au urmărit cursurile efectiv a fost mai mare. Janina Zarojanu: ”La unul dintre webinarii am avut plăcerea să fim sunați cu câteva minute înainte de începerea live-ului de Venera Arapu, care era împreună cu un grup de cursanți și încerca să se conecteze. Prin urmare, vorbim de 408 terminale unice de pe care am fost urmăriți: laptopuri, tablete, telefoane. De cealaltă parte a ecranelor au existat adesea grupuri mai mari.” Participanții nu au fost doar clienți Gemini – invitațiile și linkul de acces au fost distribuite liber, iar webinariile au trezit interesului unui alt segment semnificativ de public, cel educațional. ”Profesori și studenți care predau sau studiază domeniul au văzut în aceste cursuri online o bună ocazie de a-și extinde cunoștințele,” a declarat Janina Zarojanu.

Comunicare multichannel

Comunicarea webinariilor și transmiterea informatiilor către public s-a făcut pe mai multe canale. A fost creat și promovat un eveniment pe Facebook, au fost realizate campanii pe Instagram și comunicate informări pe LinkedIn. Dar cele mai eficiente canale și metode au fost campaniile de mailing și promovarea directă la telefon direct către publicul-țintă. ”În total, au fost transmise invitații și informații pe email către 1300 de persoane, și au fost contactate telefonic și ținute la curent pe tot parcursul derulării seriei, în jur de 800 de persoane,” explică Janina Zarojanu.

Care a fost reacția participanților? Răspunsul a depășit așteptările companiei din Iași. Audiența a fost numeroasă și, lucru important, s-a menținut pe tot parcursul seriei, adică timp de două săptămâni. Apoi, la finalizarea seriei, formularul de feed-back trimis participanților a primit 97 de reacții, ceea ce e, iarăși, o rată bună de răspuns. 92% dintre repondenți au confirmat utilitatea cursurilor, iar 91% au răspuns “cu siguranță, DA” la întrebarea referitoare la o viitoare participare. Feed-back pozitiv a venit și pe canale alternative, unii dintre participanți sugerând noi teme pentru seriile viitoare.

Interes din toate domeniile

Industria de confecții textile a dat cei mai mulți cursanți, dar a existat interes și din partea altor industrii, precum cea producătoare de mobilă, pielărie sau automotive. Mai mult, distribuția pe regiuni a fost, spre satisfacția echipei Gemini, foarte echilibrată.

Și-a atins compania ieșeană obiectivele? Janina Zarojanu explică: ”Obiectivul nostru principal a fost legat de contextul în care am inițiat și derulat proiectul: erau primele zile de izolare, cu o stare de nesiguranță totală cu privire la schimbările din activitatea noastră zilnică. Industria intra într-o perioadă foarte neclară, știam că multă lume și-a suspendat activitatea. În acest context, am vrut să oferim o alternativă constructivă la timpul petrecut acasă, să transformăm o perioadă aparent “neproductivă” într-una cât se poate de productivă.” Gemini le-a oferit astfel specialiștilor din industrie posibilitatea, facilitată de online learning, de a continua să lucreze, să investească în propria formare profesională.

Va urma o nouă serie de webinarii?

”Având în vedere feed-back-ul primit, numărul mare de participanți, solicitările primite de a continua tipul acesta de cursuri, cu siguranță va urma o nouă serie. Am început deja să lucrăm la pregătirea unei a doua serii pe care intenționăm să o lansăm foarte curând si care va avea un caracter practic și mai pronunțat decât prima serie.