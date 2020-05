British Fashion Council a anunțat că va sprijini financiar 37 de designeri britanici pentru a trece de perioada dificilă cauzată de pandemia de coronavirus. Sprijinul financiar va fi acordat sub forma unor subvenții din fondul de 1.000.000 lire sterline, alocat unor businessuri viabile, în funcție de urgența și capacitatea lor de a trece și de a prospera după criză. O parte din fonduri a fost, de asemenea, alocată studenților, care stau la baza generației viitoare de talente creative.

Beneficiarii fondului vor primi maximum 50.000 de lire sterline și vor avea, de asemenea, acces la consiliere din partea BFC, prin rețeaua sa de afaceri care include DLA Piper, Eco-Age, Farfetch, FashionEx, Google, HSBC, Instagram, Lewis Silkin, Lloyds, LVMH, Mishcon De Reya, RSM, Sheridans, Taylor Wessing, The Ellen MacArthur Foundation, The Bicester Village Shopping Collection și YouTube, plus experți individuali și mentori din întregul lanț de valori.

Companiile care vor beneficia de suport:

Alighieri (VDFF 2020), 16Arlington, Ahluwalia, Aries, ART SCHOOL, Bethany Williams, BIANCA SAUNDERS, Chalayan, Charles Jeffrey LOVERBOY (VDFF 2020), Chopova Lowena, CRAIG GREEN, David Koma (VDFF 2020), E. Tautz, E.L.V. DENIM, Edeline Lee, EFTYCHIA, Halpern (VDFF 2020), King & Tuckfield, Kwaidan Editions, Liam Hodges, Matty Bovan, Metier (VDFF 2020), Nabil Nayal, NEOUS, Nicholas Daley, palmer//harding, PAPER LONDON, paria /FARZANEH, PER GOTESSON, Phoebe English, RAEBURN, Rejina Pyo (VDFF 2020), Richard Malone, RICHARD QUINN, ROKSANDA, Stefan Cooke, Toogood.

Caroline Rush, director executiv BFC, a declarat: „În ultimele două săptămâni, am văzut o mulțime uimitoare de aplicații venite din partea companiilor designerilor britanici din toată țara, prin care ni se cerea ajutor pentru a supraviețui crizei. Nevoia de sprijin este imensă. Speranța noastră este să redeschidem fondul pentru rundele viitoare, să ajutăm cât mai multe afaceri și să asigurăm creșterea și succesul viitor al industriei modei britanice. ”

Fondul de urgență a fost constituit prin strângerea subvențiilor care ar fi fost acordate pentru promovarea și dezvoltarea afacerilor, în cadrul unor concursuri pe care BFC le organizează în mod tradițional.

Acesta este primul anunț privind finanțarea oferită de BFC Foundation Fashion Fund pentru criza Covid, care a înregistrat până în prezent peste 220 de cereri. Aplicanții care nu au primit fonduri în această rundă vor fi informați de oportunitățile viitoare, scheme de suport guvernamental și webinarii la care pot participa pentru a-și ajuta afacerile.

BFC estimează că ar fi nevoie de 100 milioane lire sterline pentru a proteja talentele din moda britanică să depășească această criză, în următoarele 12-18 luni. Până acum, fondul a beneficiat de donații din partea fundațiilor Alexander McQueen, Browns, Clearpay și Coach.

Credit foto: British Fashion Council (British Fashion Week februarie 2020)