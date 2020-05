Batterieproduktion bei der Mercedes-Benz Tochter Accumotive in Kamenz: Fertigung von Batteriesystemen für den Mercedes-Benz EQC (Stromverbrauch kombiniert: 20,8 - 19,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km). Die Batteriefabrik setzt auf hochmoderne Anlagen und nutzt vielfältige Industrie 4.0 –Technologien zur Fertigung von Antriebsbatterien für Modelle der Produkt- und Technologiemarke EQ. Battery production at Mercedes-Benz subsidiary Accumotive in Kamenz: Production of battery systems for the Mercedes-Benz EQC (combined power consumption: 20.8 – 19.7 kWh/100 km; combined CO2 emissions: 0 g/km). The battery factory relies on state-of-the-art systems and uses a wide range of Industry 4.0 technologies to manufacture drive batteries for models from the product and technology brand EQ.