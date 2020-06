Retailerul online Farfetch a anunțat lansarea unui instrument de calcul al impactului pe care îl au hainele asupra planetei, cu ajutorul căruia cumpărătorii pot să vadă cum ajută folosirea inteligentă a garderobei la protejarea mediul înconjurător. Doar că acesta nu prezintă decât impactul pe care îl au materialele din care sunt confecționate hainele, fără a pune la socoteală restul verigilor din lanțul de furnizare.

Sunt listate, în ordine, inul, poliesterul, nylon, bumbac, viscoza, lâna, mătasea și pielea. Iar rezultatele dau peste cap toată filozofia veganismului și a consumului eco, de vreme ce, potrivit informațiilor Farfetch, cele mai poluante fibre nu sunt cele artificiale, ci mătasea și bumbacul. Nu contează că, mai apoi, ele se dezintegrează mai rapid.

Astfel, 1 kg de in generează 15 kg de carbon și presupune folosirea a 2.067 litri de apă, în timp ce 1 kg de poliester doar 21 kg de carbon și 78 litri de apă. Prin comparație, 1 kg de bumbac ar genera 28 kg de carbon (echivalentul a 112 km conduși într-un automobil) și 10.000 de litri de apă. Printre cele mai poluante s-ar afla și mătasea, pentru realizarea căreia, la kilogram de material s-ar folosi 58.153 litri de apă și care ar avea un impact echivalent 25 kg de carbon (poluarea generată de o mașină după 100 de kilometri de condus).

Mai departe, e-tailerul ne introduce într-un univers al hainelor cu impact mic, selectate cu ajutorul agenției independente Good On You, și invită clienții să consume în mod asumat mai puțin, dar mai calitativ. Astfel, printre brandurile listate în categoria Positively Conscious se numără Stella McCartney, adidas, Rave Review, Nomadic State of Mind, Hunza G, Ganni și multe altele.

La o căutare plecând de la prețul cel mai mic la cel mai mare, se poate constata că se pornește de la 20 lire sterline pentru un elastic de păr, respectiv 35 de lire pentru un top negru pe gât, marca Ninety Percent.

Pentru a determina cât de etic este un brand, Farfetch apelează la Good On You, un sistem de rating pentru shoppingul de modă, care propune niște evaluări simple pentru modul în care fiecare marcă are un impact asupra a trei domenii cheie: oameni, planetă și animale. Se notează fiecare marcă în legătură cu aceste probleme și se acordă un rating general de la „De evitat” și „Insuficient”, la „Este un început”, „Bine” și „Foarte bine”.

„Înainte ca această haină nouă să-ți ajungă la ușă, a fost recoltată, filată, vopsită, tăiată, asamblată și ambalată de multe mâini. Când evaluăm modul în care o marcă are impact asupra oamenilor, analizăm modul în care muncitorii sunt tratați de-a lungul lanțului de aprovizionare, apoi avem în vedere relațiile mărcii cu furnizorii săi și dacă fabricile sunt auditate sau nu. Unele mărci fac pași pozitivi în acest sens precum Citizens Of Humanity. Produc în SUA și au un cod de conduită cu furnizorii care respectă principiile Organizației Internaționale a Muncii. Marca de încălțăminte Veja urmărește și verifică lanțul de aprovizionare pentru a se asigura că muncitorii primesc un salariu decent. Nobody Denim își urmărește lanțul de aprovizionare, asigurând un salariu bun lucrătorilor și sunt acreditați și de Ethical Clothing Australia,” se spune în prezentarea Good On You.

Un alt aspect pe care îl ia în considerare asociația este impactul asupra planetei, consumul de energie și resurse, dacă se folosesc sau nu chimicale și cât de multă apă intră în fabricarea unui produs. Aici stă bine marca americană Reformation, care refolosește din materialele vechi și „aduce natura în fiecare haină” prin utilizarea Tencelului. Nu aș intra însă într-o dezbatere pe marginea aceastei fibre celulozice, de vreme ce se fabrică din așchii de lemn. Și asta înseamnă că nu mai este atât de eco. Însă sunt și exemple mai bune: branduri precum Osklen creează textile de lux din deșeuri, și totul se fabrică manual pentru a reduce emisiile climatice sau Bethany Williams care fabrică haine de stradă din resturi de materiale și Mara Hoffman care reciclează plase de pescuit pentru a le da o nouă viață sub forma unor costume de baie.

Categoria Pre-Owned câștigă relevanță

Farfetch are și o categorie dedicată îmbrăcămintei second-hand – Pre-Owned, și își încurajează clienții să cumpere astfel de produse pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător.

Aici sunt incluse trei tipuri de acțiuni: shopping, donare și vânzare. Doar că la vânzare sunt acceptate doar gențile unor branduri de lux precum Burberry, Chanel, Prada, Givenchy și altele, în schimbul cărora clientul primește credit de cumpărături pe site.

Categoria Pre-Owned cuprinde doar piese de designer, de la Alexander McQueen la Balenciaga, așa că prețurile sunt pe măsură. O rochie de seară Valentino din 2012 ajunge la 8.627 lire sterline, în timp ce o geantă Hermes din 2019, colecția Mosaic, costă 11.485 de lire sterline.