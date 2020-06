Ca urmare a anulării Haute Couture Fall/Winter 2020-2021 (hautecouture.fhcm.paris) și Menswear Paris Fashion Week, Fédération de la Haute Couture et de la Mode a creat o platformă dedicată fiecăruia dintre aceste evenimente, pentru ca ele să se poată desfășura online. Acestea vor fi accesibile publicului larg și vor avea loc între 6 și 8 iulie, respectiv 9-13 iulie.

Pe lângă prezentările colecțiilor, care vor avea loc live și vor putea fi revăzute după transmisia inițială, casele de modă vor organiza și o serie de evenimente, conferințe, concerte destinate profesioniștilor. Va fi publicată o revistă, în parteneriat cu Institutul Francez de Modă, care va cuprinde conținut adițional furnizat de Case, și va exista și un showroom dedicat brandurilor tinere, care va fi de asemenea susținut online.

Pentru a-și asigura vizibilitatea, organizatorul a semnat parteneriate cu toate marile rețele sociale și companii din tehnologie precum YouTube, Google, Instagram și Facebook. Pentru piața chineză, a fost stabilită o colaborare cu Hylink, cea mai mare agenție de comunicare ditigală independentă din China.

În plus, Federația a stabilit parteneriate de comunicare cu Canal + și cu The New York Times, care va trasmite video prezentările ambelor evenimente în cadrul unui spațiu special dedicat pe site-ul publicației.

De asemenea, Fédération de la Haute Couture et de la Mode a confirmat că următorul eveniment Womenswear Paris Fashion Week se va ține în perioada 28 septembrie – 8 octombrie și că se va supune reglementărilor impuse de autoritățile franceze.