Interviu cu Aurora Tudora, administrator al fabricii de pasmanterie HT Print Brașov

Cum rezistă fabrica pe care o conduceți?

Rezistă bine. După dușul rece înregistrat la început de an, ne-am repliat, adaptat și pus pe treabă în contextul cererii masive de accesorii pentru materiale sanitare. Măștile, combinezoanele, halatele, izoletele, corturile necesită elastice și chingi dedicate. Suntem antrenați să lucrăm sub presiunea termenelor mici și să facem toate mofturile beneficiarilor.

Ați făcut disponibilizări de personal?

Era cât pe ce. Dar în contextul actual, s-ar putea să facem angajări. Dacă vom reuși achiziții noi de echipamente, vom crește personalul. Totul depinde de evoluția pieței, viziunea politicienilor și curajul bancherilor. Până în prezent am satisfăcut cererile producătorilor din România și am cam refuzat solicitările din afara țării. Sunt un pic naționalistă.

Ce strategie veți aplica pe termen mediu și pe ce vă bazați?

Ne dorim dezvoltarea de canale noi în câteva din țările europene. Ne cunoaștem atât potențialul, cât și limitele. Dacă reușim reutilarea unor secții cu echipamente noi, vom prinde mai mult curaj. Putem concura oricând cu marele chinez, turcul insistent și polonezul persuasiv. Uneori putem fi mai rapizi decât ei. Ne bazăm pe viteza de reacție, pe viteza de livrare și pe un suport tehnic simplu. Generic, strategia noastră se supune acestor simple pârghii – FAST & EASY.

Ați accesat programul IMM Invest, ce opțiuni veți aplica?

Da, am accesat acest program și sper să facem echipă bună cu banca. Am solicitat o linie de credit pentru majorarea capitalului de lucru. Ne-ar ajuta să fluidizăm procesele pentru că furnizorii de materii prime nu mai lucrează cu termene de plată. În producție nu îți permiți să stai sau să aștepți. Ai nevoie de cashflow funcțional și operațional. Cum noi ne-am propus să creștem, ne trebuie mai mult capital de lucru. Pe producătorii nemți, francezi sau italieni nu-i cucerești ușor.

Care este profilul clientului ideal pentru HT Print?

Ne adresăm fabricilor mici și mijlocii care doresc să facă mereu ceva diferit pentru a concura marile volume. Să luăm exemplul măștilor de protecție. Niciodată nu vom putea bate China în forma actuală. Doar că nesuferita mască tinde să devină accesoriu vestimentar. Aici intervine creativitatea, tendințele modei și diferențierea. Dacă cineva are nevoie ca elasticul măștii să aibă o anumită lățime, culoare, motiv, text, logo, al nostru e.

Ce le recomandați membrilor din grupul Medical Healthcare Production?

Este o mare, mare bucurie pentru noi să vedem acțiuni asociative de breaslă funcționând. Am intrat și noi în acest grup și mă ofer să contribui la dezvoltarea lui. Încurajez schimburile economice și informaționale dintre noi. Mi-aș dori să am acces direct la toți liderii din acest grup. Fac parte și dintr-o asociație de breaslă în producție publicitară, unde toți ownerii suntem conectați într-un grup pe whatsapp. Astfel, comunicăm foarte ușor și rapid pentru orice avem disponibil sau nevoie, la orice oră din zi.

Împreună, vom trece mai ușor și mai repede peste necazuri. Împreună, vom putea fi mai repede și din nou PROSPERI!

Fotografii de Paul Condurache