Pe John Pitsakis l-am descoperit în juriul concursului de modă sustenabilă ReImagine Fashion, lansat de Comisia Europeană în acest an. Am aflat că brandul său 3QUARTERS urmează un parcurs circular, cu zero deșeuri, prin care vechile copertine ale balcoanelor din Atena se transformă în genți utilitare, rezistente, și nu în ultimul rând șic.

John și sora sa, Gary

Născut lângă capitala Greciei, John s-a mutat în Marea Britanie cu serviciul în 2002. Mai apoi, împreună cu sora sa Gary, care muncea ca arhitect în Olanda, s-au decis să se întoarcă în locurile natale și să înființeze un brand pornind de la accentele urbanistice clasice ale orașului, copertinele care împodobesc balcoanele apartamentelor.

Totul se face manual, în atelierul amplasat în centrul istoric al capitalei elene, de către John și sora sa, la scară mică, mergând pe conștientizarea unei mode etice, sociale, prietenoasă cu mediul, în contrast cu marile branduri care se ascund în spatele unor vorbe mari, dar continuă să polueze planeta fără discernământ. Chiar dacă situația creată de coronavirus a stopat momentan planurile de dezvoltare ale fondatorilor brandului, lucrurile încep să-și revină la o nouă normalitate.

Cum a început totul și unde este brandul acum?

3QUARTERS a început în 2015, când eu și sora mea eram în vacanță în Grecia. Am locuit în Marea Britanie, respectiv în Olanda, și ne-am gândit să facem o mare schimbare. Am vrut să lucrăm ceva care să implice manufactura și să începem o afacere durabilă. Observând (aproape ca pentru prima dată) toate copertinele balcoanelor din Atena, culorile și personalitatea lor, am început să cercetăm aceste țesături. În prezent, acestea sunt realizate în cea mai mare parte din poliester, și atunci când se înlocuiesc, țesăturile vechi și decupajele rămase ajung la groapa de gunoi, fapt cu consecințe grave asupra mediului. Deci asta a fost, am cumpărat o mare cantitate de resturi și am început să experimentăm. Acum, cinci ani mai târziu, 3QUARTERS este un brand durabil și sănătos care continuă să crească și să ajungă la din ce în ce mai mulți oameni.

Cum a reacționat piața, unde vindeți?

În Grecia, moda durabilă este un concept nou, iar upcycling-ul și mai nou. Proiecte similare au existat de ani de zile, dar au fost în mare parte de calitate scăzută și făcute la un nivel de amator. Noi am înființat un atelier în centrul istoric al Atenei, am dezvoltat o filozofie proprie de proiectare și am arătat ce se poate face cu o țesătură dificilă ca aceasta. Majoritatea localnicilor sunt încă puțin surprinși, dar răspunsul a fost foarte încurajant. Dar piața noastră principală a fost, de la început, Europa Continentală. Principalul obiectiv a fost să ne concentrăm pe vânzările online și pe marile orașele europene, mult mai mature în domeniul durabilității. Să ne amestecăm cu marile branduri, ca să zic așa. Acum vindem inclusiv în America de Nord și Asia și ne extindem rapid.

Cine face gențile, aveți o componentă durabilă și acolo?

Suntem în continuare doar noi doi. Proiectăm, tăiem, coasem, asamblăm, fotografiem și comercializăm toate gențile. Și din moment ce lucrăm cu resturi, fiecare geantă este un produs unic. Țesăturile de copertină sunt dure și au nevoie de mașini speciale, așa că am învățat singuri meseria.

Avem o politică de deșeuri zero și, literalmente, nu aruncăm nimic.

Toate deșeurile folosite de noi sunt transformate în produse noi, mai mici, iar ceea ce rămâne așteaptă să fie tocat și transformat în umplutură pentru produsele noi. Vom angaja în curând și personal, odată ce cererea va crește din nou, și vom menține componenta sustenabilității sociale la cel mai înalt standard.

Cum vă descurcați acum, ce efecte are pandemia Covid-19 asupra afacerii?

Situația este dificilă pentru toată lumea. Chiar înainte de blocaj, abia terminaserăm extinderea și renovarea spațiului de lucru și aveam planuri mari pentru acest an. Comenzile noastre angro au fost amânate, așa că ne-am bazat doar pe vânzările online. Deoarece totul s-a oprit, ne-am concentrat pe câteva produse noi, am planificat prima noastră producție video internă și ne-am revizuit planul de afaceri. Lucrurile își revin însă încet și sperăm că vom fi înapoi pe drum în curând.

Credeți că sustenabilitatea va deveni mai puternică după pandemie? Sau suntem sub amenințarea de a face niște pași înapoi?

Aceasta este cea mai mare întrebare. Cred că sustenabilitatea și modalitățile de a contesta modul dominant de a face modă sau consumerismul, în general, își vor amplifica ritmul după pandemie. Discuția merge în direcția bună și tot mai multe inițiative devin noua normalitate. În mod inevitabil, vor fi câțiva pași înapoi spre confort, dar viitorul trebuie să fie durabil. Aceasta este una dintre cele mai mari oportunități pe care le vom avea vreodată și cred că majoritatea oamenilor sunt conștienți de acest lucru.

Se vor schimba lanțurile de aprovizionare din modă după pandemie?

Trebuie. În mass-media se vorbește despre faptul că săptămânile modei, spectacolele de modă în general, nu se pot întoarce la ceea ce au fost. De asemenea, o mulțime de mărci de fast-fashion suferă acum, dar s-ar putea să-și revină. Lucrurile nu se vor întoarce la cum au fost înainte, dar este greu de imaginat ce se va întâmpla. Sperăm la ce e mai bine.