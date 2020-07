Compania daneză de fashion Bestseller va plăti fabricile furnizoare în decurs de zece zile de la livrarea comenzii, în timpul lunilor iulie, august și septembrie, după cum anunță Mostafiz Uddin, un proprietar de fabrică din Bangladesh.

În timpul pandemiei de Covid-19, Uddin a lansat o campanie de conștientizare și de public shaming pentru brandurile occidentale care au anulat comenzi de fashion sau au refuzat să le plătească.

„Lichiditățile reprezintă sângele industriei noastre, iar în prezent mii de fabrici din întreaga lume sunt pe punctul de a rămâne fără cash, ceea ce cauzează probleme în a plăti salariile angajaților, furnizorii imediați, utilitățile și datoriile,” a mai spus Uddin pe rețeaua de socializare Linkedin.

„Fac apel la tot mai multe branduri și retaileri să facă un pas înainte și să-și sprijine fabricile furnizoare cu plăți mai rapide, care în ultimă instanță vor ajuta muncitorii să supraviețuiască,” a adăugat el.

Însă de la 1 octombrie, compania daneză anunță că se va reveni la plata obișnuită, la 90 de zile.

Bestseller este o afacere de familie, care deține peste 20 de branduri de fashion, dintre care și Jack & Jones, Vero Moda, Vila Clothes, Junarose, Mamalicious, Name It, ONLY & SONS și altele.

Produsele sunt disponibile online, ca și în peste 2.700 de magazine proprii și 15.000 multibrand sau department store din lume.

În plus, compania a intrat și pe piața chineză prin BESTSELLER Fashion Group China, o afacere independentă care se ocupă de propriul design al colecțiilor pentru peste 7.000 de magazine din China.