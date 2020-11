Acum un an, Niki de Schryver, o fostă șefă de echipă în producția de modă, lansa platforma COSH!, care listează magazinele din Antwerp și Bruges care vând modă sustenabilă. Disponibilă în trei limbi, olandeză, engleză și franceză, COSH! a ajuns la 15.000 de utilizatori pe lună în acest moment doar în Belgia. Platforma trăiește din taxele de afiliere ale magazinelor care vând modă durabilă, din tururi de shopping și din asocieri cu autoritățile locale care vor să promoveze un shopping de calitate. Cel mai recent exemplu este cel al primăriei din Antwerp, care a contribuit la lansarea unui ghid de conscious shopping împreună cu COSH.

Care este povestea COSH!, ce oferă?

Magazinele multibrand de fashion se mișcă într-o direcție mai sustenabilă, deoarece au de-a face cu un client mai pretențios, care pune întrebări despre aspectele etice sau de mediu ale produselor. Noi oferim ajutor în analiza mărcilor de modă, astfel încât consumatorul final să aibă o imagine clară. Rezultatul este o comunicare clară și transparentă, care nu lasă loc pentru greenwashing. Spre deosebire de GoodonYou.eco (Australia) sau TheGoodGoods.fr (Franța), care doar monitorizează brandurile și câștigă bani din marketingul afiliat al mărcilor, COSH! este imparțială în proiecțiile pe care le face, deoarece conectează informațiile lanțului de aprovizionare la magazinele locale, iar apoi la consumatori.

Aveai deja experiență în industrie, cum te-a ajutat în noua inițiativă?

M-am specializat ca lider de echipă în fabrici, dar apoi am ajuns pe partea de designer ca manager de produs la Bruno Pieters. Cunoștințele mele despre modul în care funcționează fabricile m-au ajutat să negociez și să livrez pachete tehnologice și materiale către fabricile CMT în timp util și organizat. Astfel am câștigat respect din partea fabricilor, care la rândul lor au asigurat livrări mai rapide. Faptul că am înțeles factorii care influențează fluxul de numerar al fabricilor mi-a permis, de asemenea, să aranjez plăți în avans de la designeri.

Fluxul de numerar este esențial pentru a avea relații bune cu furnizorii și le permite acestora mai mult spațiu de manevră pentru a susține condiții de muncă corecte, în loc să fie supuși presiunii de a produce cât mai repede și mai ieftin. Am vizitat deseori fabrici din Extremul Orient, dar și din Maroc. Îmi plăcea să-mi suflec mânecile pentru a lucra în secția de producție, câștigând astfel respectul lucrătorilor, ceea ce a dus la produse de calitate mai bună și la livrări mai rapide.

Cinci ani mai târziu, în 2010-2011 am lucrat ca business developer pentru HonestByBruno Pieters, primul brand de îmbrăcăminte 100% transparent, care oferea toate informațiile privind produsul, inclusiv adresele furnizorilor și prețul materialelor, ca și prețurile de CMT sau ale tiparelor.

„Până acum am făcut 1.950 de tururi de shopping. Ținând cont că belgianul mediu cheltuie 936 de euro pe îmbrăcăminte pe an, înseamnă că am îndreptat 1.850.000 de euro către moda durabilă”, explică Niki de Schryver.

După Bruno Pieters m-am autoeducat în marketing online și comerț electronic, prin construirea propriului magazin online. În 2014 am realizat proiecte de comerț electronic și transformări de magazine vechi în retail omnichannel.

În 2017 am început să mă gândesc cum să ajut industria modei să progreseze într-o direcție mai durabilă, iar în 2019 am lansat proiectul COSH!. Acum, un an mai târziu, avem 135.000 de utilizatori belgieni. Punctul meu forte este viziunea amplă, din elicopter, pe care o am asupra industriei modei, de la condițiile de viață ale lucrătorilor din confecții până la deciziile din afacerile de retail.

Sustenabilitatea riscă să devină un cuvânt obosit. Cât este greenwash și cât este adevăr?

Am descoperit o mulțime de mărci care afirmă că sunt durabile și au o imagine bine lucrată, spunând: „Lucrăm cu tencel” sau „lucrăm cu acești furnizori”. Dar nu ne lăsăm orbiți de prezentările acestea bine puse la punct și cercetăm oferta lor pe site-uri și, mai important, urmărim ceea ce se vinde în magazinele reale.

De exemplu, am investigat un brand spaniol care susținea că produce cu materiale ecologice, dar apoi în magazine am observat că multe dintre haine erau de fapt fabricate din bumbac și viscoză obișnuite în loc de lyocell și bumbac organic menționate în pagina de CSR. Noi verificăm, nu doar acceptăm declarațiile făcute de mărci pe site-urile lor. Poate că mărcile, în general, indiferent dacă sunt mari sau mijlocii, ar putea nuanța și sublinia ce porțiune din colecția lor este realizată din aceste materiale durabile.

Dar încă se discută doar despre durabilitatea țesăturilor. Or, în conceptul durabilității, etica reprezintă o parte importantă. Marile corporații fac campanii gigantice, cum ar fi H&M’s pentru colecția Conscious pe care o vedem în fiecare an în Belgia, pe panouri publicitare și în reclame TV. Bugetul lor de marketing pentru colecția lor durabilă este mult mai mare decât cantitățile reale care se vând.

Acest lucru induce în eroare percepția consumatorilor asupra mărcii. De fapt, când am efectuat un sondaj public în 2019, am întrebat oamenii care sunt cele mai sustenabile trei mărci. H&M a fost menționată de majoritatea oamenilor, arătând cât de eficient este de fapt acest greenwashing.

În ceea ce privește greenwashingul, este șocant că există atât de multe mărci pentru copii care pretind pe site-urile lor că produc din bumbac 100% organic, dar nu menționează nicio certificare GOTS. Când le cerem să furnizeze dovezi, de multe ori nu primim niciun răspuns. Dar mărcile scapă cu basma curată și consumatorii cred informațiile înșelătoare de pe site-urile lor. Asta arată, de asemenea, cât de multă nevoie este de COSH! astfel încât consumatorii să poată verifica dacă mărcile respectă efectiv ceea ce spun.

În alte cazuri, mărcile declară că sunt certificate GOTS, dar când le verificăm certificatele, acestea sunt vechi de trei ani, ceea ce înseamnă că n-au mai folosit materiale certificate de atunci. Din fericire, lucrăm în strânsă legătură cu retailerii când analizăm brandurile, iar dacă descoperim ceva, le comunicăm imediat.

Își îndeplinesc scopul toate aceste companii și organizații precum Sustainable Apparel Coalition?

Din punct de vedere tehnic, cred că GOTS nu este capabil să verifice internetul și să descopere ce mărci folosesc în mod fals numele GOTS. Mărcilor le este ușor să spună că sunt certificate GOTS și să nu pățească nimic. La un moment dat, eu am avut propria marcă care folosea textile certificate GOTS, dar nimeni nu a verificat niciodată dacă sunt într-adevăr certificată GOTS.

Ceea ce este șocant este că informațiile afișate online de multe astfel de companii sunt luate de bune, așa că, de îndată ce avem indicații că ar putea fi vorba de greenwashing, încercăm să intervievăm marca, să cerem dovezi sau să verificăm certificarea acestora.

Cine sunt clienții COSH!? Care sunt criteriile de selecție a magazinelor pe care le listați?

Retaileri multibrand de dimensiuni medii, cu cel puțin un magazin fizic, dar în general cu 1-5 spații, care se gestionează și care vând ei înșiși sau care au personal. Nu lucrăm cu retaileri care vând doar online, din cauza amprentei de carbon negative și a efectelor transportului pe care îl presupun, a returnărilor și manipulărilor. Lanțurile de vânzare mai mari nu sunt ținta noastră principală.

Ne adresăm magazinelor multibrand, astfel încât să nu acceptăm bani direct de la brand, ceea ce ne face mai puțin predispuși la greenwashing. Pentru fiecare comerciant am selectat una, trei sau cinci mărci, astfel creăm o acoperire completă a pieței de retail durabile. Retailerii listați de noi trebuie să aibă cel puțin 50% mărci sustenabile în magazin. Facem o excepție pentru flagship-urile mărcilor cu adevărat durabile.

Cât de transparente sunt mărcile cu privire la lanțul de aprovizionare, sunt dispuse să comunice despre producția lor?

Unele mărci comunică la nivel de produs, de unde au obținut materialele, care sunt fabricile CMT și unde au sediul. Unele oferă și imagini Google Maps, pe care le putem verifica ușor. Dar ni s-a întâmplat să nu existe vreo fabrică la o anumită longitudine și latitudine, ceea ce mă îngrijorează.

Pe de altă parte, avem companii mici care se străduiesc să comunice efortul lor de durabilitate către consumatorul final. Apoi, există o mulțime de retaileri care sunt cam reticenți în a-și afișa furnizorii pe site, de teama de a nu fi abordați de competiție sau de firme mai mari și de a-și pierde capacitatea de producție.

Noi semnăm NDA-urile cu aceste mărci și deseori ne furnizează toate informațiile pentru a garanta utilizatorilor platformei că marca a fost complet verificată. Multe mărci belgiene sunt dornice să arate de unde vine fiecare componentă, iar din experiența mea de sourcing din ultimii 15 ani, cunosc majoritatea companiilor și furnizorii de textile durabile. De fapt, este un schimb destul de interesant, deoarece COSH! conectează o mulțime de părți interesate din domeniu cum ar fi furnizorii, mărcile de țesături etc.

Iar dacă o marcă spune: îmi place mult acest material, dar nu este durabil, grație cunoștințelor mele asupra pieței, pot cu ușurință să o îndrept către o sursă sau să-i dau o direcție.

Oferiți așadar și consultanță?

Avem o mulțime de solicitări de consultanță, de la cele mai simple, care se rezumă la o frază, până la probleme mai complexe. O mulțime de mărci belgiene ajung la noi pentru consultanță privind fabricile de unde să se aprovizioneze și care să facă producție etică. În acest sens, întrucât publicul revistei este din România, sunt nerăbdătoare să primesc informații de la furnizorii dumneavoastră de textile sau producători, care mă pot contacta oricând.

Ce branduri sau retaileri produc în România și cum se poziționează pe piață?

Din câte știu, pe piața belgiană există brandul Helder, a cărui fondatoare este de origine română, Ramona Stoica, și care produce la Katty Fashion, în principal îmbrăcăminte de designer pentru femei. De asemenea, știu de Fillipa K, care lucrează jeanși la Ghigos Industrie.

Care este impactul Covid-19 asupra retailului de modă din Belgia?

Mode Unie, o asociație a antreprenorilor de modă din Belgia, a raportat că aceștia au obținut doar 60% din cifrele de afaceri obișnuite în al doilea trimestru. Cu toate acestea, majoritatea magazinelor de modă durabilă au realizat minimum 80%, dar au fost momente grele, deoarece personalul trebuia să rămână acasă, iar proprietarii magazinelor împachetau comenzi 24/7 și făceau livrările personal, pe jos sau cu bicicleta. Retailerii care au avut o legătură mai personală cu clientela lor au reușit să se susțină mai bine.

Un sondaj realizat de Mode Unie în rândul a 250 de retaileri de modă arată că 70% au vândut mai puțin comparativ cu vara lui 2019, 19% au vândut la fel și 11% au indicat că au vândut mai bine. În medie, comercianții de modă închid această perioadă de vânzări cu o cifră de afaceri negativă, de 21% comparativ cu vânzările din vara lui 2019.

Vezi mai puțin interes pentru sustenabilitate acum, când fiecare luptă pentru supraviețuirea afacerii?

Dimpotrivă. Cred cu tărie că acum este momentul ca oamenii să cumpere de la magazine dacă vor ca acestea să mai funcționeze și peste câteva luni. Mulțimea de oameni care au utilizat COSH! pentru a descoperi de unde să cumpere durabil a crescut mult în această perioadă, ceea ce arată că belgienii și-au dorit cu adevărat să-și susțină afacerile locale, mai ales dacă este vorba de retaileri care susțin lanțuri de aprovizionare echitabile și ecologice.

