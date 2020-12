În cele două luni de izolare din perioada pandemiei, s-a aplecat asupra sănătății și a dedicat mai mult timp sportului, redescoperind „instrumentul” copilăriei noastre: coarda. Mărturisește pentru Dialog Textil că s-a bucurat de liniște, a lecturat câteva volume de Elif Shafak și Marc Levi, s-a perfecționat în arta gătitului și și-a făcut în fiecare seară plimbările prin cartier.

Pe lângă casa de modă care-i poartă numele și care reprezintă pentru ea activitatea principală, Romanița a investit acum 20 de ani într-un imobil de birouri și tot ea se ocupă de administrarea acestuia.

“Din luna martie mă preocup în mod deosebit ca toate companiile care își au sediul în această clădire să funcționeze în condiții de maximă siguranță”, explică ea.

În ceea ce privește creațiile de modă, Romanița nu a lucrat nicicând produse de serie, ci doar ținute la comandă. Iar anul acesta, care a fost mai dificil pentru fashion, îi servește pentru a se pregăti de aniversarea a 30 de ani de activitate neîntreruptă, pe care îi va împlini în iunie 2021.

“Nu am încetat, din acei aproape 30 de ani de activitate, să lucrăm pentru clientela noastră. Într-adevăr, recunosc că trebuie să ne reinventăm și tocmai de aceea lucrăm de ceva vreme la un nou proiect: un shop online (www.romanitaiovan.ro ).” (R.I.)

Dacă la început activitatea de producție a brandului a fost acoperită de un colectiv compact, “provenit din fostul centru de creație al UCECOM”, acolo unde a lucrat și ea ca model, în prezent dezvoltarea de produs și fabricarea efectivă sunt externalizate.

“În toți acești ani am preferat să lucrăm produse unicat, realizate pe comandă, promovându-ne creațiile noastre proprii sau creații speciale executate la cererea și pe profilul clientului. Nu am lucrat niciodată produse de serie. Din cauza faptului că nu mai există școli de meserii ne confruntăm acum cu o acută lipsă de personal specializat pentru execuția creațiilor noastre. De aceea încercăm să externalizăm producția și căutăm permanent mici secții care să ne ofere nivelul înalt de calitate cu care ne-am obișnuit clienții”, spune ea.

Pe lângă clientela privată și încercarea de a o constitui și fideliza permanent, Romanița a avut de-a lungul vremii colaborări cu cele mai importante televiziuni, unde a încercat “să impunem și un stil vestimentar nou”.

De-a lungul anilor, brandul a fost prezent la diferite festivaluri de modă din țară și străinătate, pentru a-și consolida imaginea și a se apropia mai mult de clientelă. Potrivit creatoarei, participarea la festivalurile de modă nu a fost întreruptă, iar ultimele colecții sunt prezente pe noul shop online. Printre festivalurile la care a participat în ultimii ani se numără:

2018/(colecția Moon) – City Fashion Week – Cluj

2019/(colecția Black Swan) – City Fashion Week – Cluj & Arad – Fashion Days & Festivalul Kasta Morreli Fashion Week – Iași

2020/(colecția Tango) – City Fashion Days – Cluj

“Începând cu anul 2007 am fost prezenți constant pe podiumul Couture Fashion Week – New York și am avut bucuria ca în septembrie 2013, la Creative Arts EMMY Awards, actrița americană McKenzie Westmore, gazda evenimentului, să poarte o creație Romanitza și să fie nominalizată la <best dressed>, în timp ce în noiembrie 2013 pe coperta revistei HOLA din America de Sud fotomodelul Brittny Gastineau a pozat îmbrăcată într-o creație Romanitza!” (R.I.)