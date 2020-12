De două ori pe an, în februarie și septembrie, lumea modei călătorește la Moscova pentru CPM – Collections Première Moscow.

CPM, evenimentul cel mai important al modei din Estul Europei, transformă centrul expozițional EXPOCENTRE în punct de întâlnire pentru numeroase branduri internaționale și include secțiuni complementare precum: CPM Premium, CPM Accessories & Shoes, CPM Body & Beach și CPM Handmade.

Pe lângă contractarea de comenzi, CPM înseamnă și networking, educație și sprijinul talentelor tinere. Prezentări de modă, seminare sub egida Russian Fashion Retail Forum și secțiunea Designer Pool care îi vizează pe tinerii creativi ruși – CPM este o platformă de sprijin pentru industria modei din Rusia și din jurul acesteia.

Următoarea ediție a CPM: 22-25 februarie, 2021

Luni – miercuri, 10am – 6pm

Joi, 10am – 4pm

Important: intrarea liberă la târg se face doar pe baza biletului dvs. personalizat

UNDE

Spațiul expozițional EXPOCENTRE

Krasnopresnenskaya nab., 14 | Moscova

Stația de metrou “Vystavochnaya”, linia de metrou Filevskaya – 4

Next CPM will take place on 22-25 February, 2021

at Moscow Expocentre fairgrounds.

Twice a year, in February and in September, the fashion world travels to Moscow, for CPM – Collections Première Moscow.

This leading trade show for Eastern Europe at EXPOCENTRE exhibition centre is the meeting point for numerous international brands and also features additional segments such as: CPM Premium, CPM Accessories & Shoes, CPM Body & Beach as well as CPM Handmade.

In addition to placing orders, CPM focuses on networking, continuing education and support of talents.

Fashion shows, seminars as part of the Russian Fashion Retail Forum and the Designer Pool for young, up-and-coming Russian creatives – CPM is a supporting base for the fashion industry in and around Russia.

NEXT CPM: 22-25 February, 2021

Monday – Wednesday, 10am – 6pm

Thursday, 10am – 4pm

Please note: free admission to the fair ground is only granted with your personalized ticket

VENUE

EXPOCENTRE Fairgrounds

Krasnopresnenskaya nab., 14 | Moscow

Metro station “Vystavochnaya”, Filevskaya metro line – 4