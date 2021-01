Brandul italian de fashion Benetton a lansat Blend Different, noul concept care stă la baza reînnoirii platformei sale online. Inspirându-se din valorile fondatoare ale mărcii, Blend Different își propune să descrie produsele United Colors of Benetton într-un mod extrem de personalizabil și adaptabil.

Prin instrumente cum ar fi Shop by Color, Find your Blend și Blend Different – prezentate pe pagina principală, în paginile produselor și în secțiunile pentru femei, bărbați și copii – clienții sunt încurajați să experimenteze noi combinații de îmbrăcăminte și culori jucându-se cu colecția pentru a-și găsi propriul stil unic, personal. Totul se traduce printr-o experiență de cumpărături online contemporană.

Începând cu colecția SS21, nu va mai exista o singură Benetton.com, ci multe versiuni diferite: aspectul site-ului se va schimba automat ca urmare a noilor instrumente care urmăresc călătoria și interesele utilizatorului.

Ecosistemul digital al United Colors of Benetton este format din mai multe puncte de contact, fiecare cu propria identitate, rol și limbaj, destinate unui anumit public țintă: Boomers (Gen X născuți înainte de 1981), Gen Y (născuți între 1981 și 1996), Gen Z (născuți după 1996 ). Datorită structurii sale modulare, noul site Benetton.com oferă conținut editorial și comercial potrivit pentru fiecare utilizator, garantând o experiență din ce în ce mai optimizată, bazată pe comportamentul fiecărui grup țintă.

Odată cu lansarea noului său site și a conceptului Blend Different, Benetton adaugă un element crucial noii sale strategii, care pune sfera digitală din ce în ce mai mult în centrul relansării grupului.

Chiar dacă a colaborat ani buni cu platforme de producție din România și a avut magazine prin francize în țara noastră, pe site-ul Benetton nu apare și versiunea dedicată pieței locale. În schimb, dintre țările învecinate, pe benetton.com apar versiuni dedicate piețelor bulgară, estonă, turcă, greacă sau slovacă.