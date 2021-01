Brandul de fashion Sinsay, parte a grupului polonez LPP Fashion, a deschis un magazin mono-brand în Botoşani în cadrul centrului comercial Uvertura Mall, tranzacţie intermediată de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Grupul este prezent pe piaţa locală din 2007 şi deţine în România 77 de magazine sub cinci branduri: Reserved, Cropp, Mohito, House şi Sinsay. Noua unitate din Botoşani sub marca Sinsay are o suprafaţă de 900 mp, consolidând astfel mixul de chiriaşi de modă din Uvertura Mall, alături de branduri precum H&M sau Kenvelo Group. Totodată, prin deschiderea Sinsay centrul comercial atinge un grad de ocupare de 100%.

Bogdan Marcu, Partener Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: „Sinsay este unul dintre cele mai active branduri de fashion de pe piața locală. Chiar dacă traversăm în această perioadă un context economic și social deosebit, Grupul LPP mizează în continuare pe dezvoltarea de noi magazine Sinsay, oferind un mix bun de produse pentru întreaga familie.”

Sinsay este cel mai recent brand adăugat în portofoliul grupului polonez LPP, fiind lansat în 2013, și care se adresa inițial adolescentelor. Odată cu nouă strategie de dezvoltare, colecția brandului a fost completată pentru a răspunde nevoilor întregii familii. Au fost lansate colecțiile: Fox & Bunny dedicată copiilor și bebelușilor, colecția pentru bărbați, precum și cea de articole și accesorii pentru casă.

În prezent Sinsay numără 25 de magazine în România, iar cel mai mare magazin de 2.000 mp va fi deschis în proiectul Colloseum Mall din Bucureşti.