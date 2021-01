În mod normal, împlinirea a două decenii de existență e un motiv de sărbătoare, însă pandemia a pus planurile de acest gen în stand by. Klara Szabo, general manager al Elka International, explică pentru Dialog Textil cum a reușit să țină afacerea pe linia de plutire în acest an greu grație producției de măști sanitare și de jucării textile premium, pe care le dezvoltă de la prototip la produs finit și cu care a câștigat chiar clienți noi în acest an. Firma s-a lovit de o scădere de 35% a comenzilor în 2020, dar producția a funcționat fără întrerupere chiar pe perioada stării de urgență.

Care a fost povestea Elka International, unde ați ajuns în prezent?

Elka International s-a înființat ca o afacere de familie în anul 2000, când România era lider în manufactura de modă pentru piața din Occident. Noi ne-am bazat activitatea pe servicii de transport internațional, cu camioane speciale pentru confecții pe umerașe. Am adus stofă, materii prime și accesorii din Germania, Franța, Olanda, Belgia către diferite fabrici de confecții din România, iar înapoi confecții pe umerașe către clienții noștri din afară. Atunci România nu era membră a Uniunii Europene, așa că aceste transporturi erau efectuate sub regim vamal. În prezent, Elka International este un logistician all-around specializat în textile.

România a rămas o platformă de producție a confecțiilor de calitate foarte ridicată, cu comenzi mici și termene de livrare scurte, unde se cer flexibilitate și tehnologii noi. Elka deservește și în prezent moda occidentală cu servicii logistice, lucrând ca parteneri cu mai multe fabrici de confecții din România, Ungaria, Bulgaria, Polonia și Turcia.

Care au fost cele mai importante momente din decursul acestor 20 de ani?

Cele mai importante momente din viața firmei au fost când am luat decizia de a lărgi paleta activității logistice. În anul 2003 am deschis primul nostru depozit de materii prime de textile unde oferim și în prezent, pe lângă depozitarea stofei și a țesăturilor, control de calitate al materiilor prime. Controlăm calitatea țesăturii cu ajutorul unor mașini speciale, detectând defecte de țesut, culoare, lățime etc. și raportând asta clientului nostru. În activitatea noastră, și în prezent comisionăm zilnic materii prime și accesorii pentru producători.

În 2005 am dezvoltat centrul nostru logistic, care cuprinde un depozit pentru confecții pe umerașe și prin asta am putut să ne extindem serviciile de logistică cu controlul de calitate al confecțiilor, depozitarea lor, consolidarea mărfii colectate din diferite fabrici, sortarea, lotizarea, etichetarea și pregătirea lor pentru export sau livrare către clienții finali.

Am deschis biroul nostru de comisionare vamală din Odorheiu Secuiesc și în portul Constanța Sud/Agigea, astfel am putut oferi toate serviciile de import, export, tranzitări, antrepozit vamal.

Acest pas ne-a dat posibilitatea de a ne extinde serviciile și către alte industrii, oferind transport maritim, aerian și reprezentanță fiscală.

În 2007 am început producția de jucării din textile, iar în prezent avem un departament bine dotat cu tehnologie modernă și cu personal specializat pentru acest segment de activitate.

În 2019 am lărgit spațiile logistice cu încă 2.000 de metri pătrați și am ridicat un sediu modern al firmei.

Dar cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat? Care au fost anii cei mai grei?

Anii cei mai grei au fost 2008 și 2009, în criza economică, când multe firme au dat faliment și și-au redus capacitatea de producție. Efectele pierderilor din acești ani s-au văzut și în anii următori și a fost o luptă enormă de a ține afacerea în activitate. Șansa noastră a fost că aveam diversitate a serviciilor, iar pe lângă transport internațional și național, ofeream și depozitare, cu toate serviciile aferente cu valoare adăugată plus comisionare vamală și producție.

Cât mai reprezintă serviciile de logistică din totalul afacerii și ce tip de clienți aveți? Lucrați doar cu cei din industria ușoară?

Activitatea cu ce am început acum 20 de ani, ca și casă de expediții – transport internațional de confecții –, reprezintă circa 25% din activitatea noastră actuală. Pe parcursul anilor a trebuit să ne orientăm după mișcarea industriei de textile globale și să vedem ce se cere pe piață, pentru a le oferi clienților toate serviciile necesare din întreg lanțul logistic. În acest timp, ne-am concentrat pe cerințele clienților și le-am oferit flexibilitate și promptitudine. Printre clienții noștri de modă putem să menționăm nume precum Marc Cain, Dries van Noten, Alexandre Vauthier. Pe lângă industria ușoară, lucrăm cu producători de jucării, îmbrăcăminte și accesorii pentru copii, unde, ca și în industria modei, se cer tot mai mult servicii de logistică complete în jurul produsului.

Care sunt destinațiile principale, cum s-au modificat de-a lungul timpului?

În anii 2000, destinațiile principale de transport au fost în țările Europei de Vest, Germania, Franța, Belgia, Olanda, și paralel țările de producție au fost România, Ungaria, Serbia, Croația, Bulgaria și Macedonia. Acum organizăm transportul materiilor prime direct de la sursă, de la țesătorii din Portugalia, Spania, Italia, China, Pakistan, Turcia și prin depozitul nostru distribuim mai departe către fabrici din România, Ungaria, Bulgaria și Ucraina. Lanțul logistic s-a extins, iar prin asta munca noastră a devenit tot mai specială, astfel încât, pe lângă controlul fluxului mărfii, ne implicăm în controlul de calitate al materiei prime, mărfii finite, managementul comenzilor, servicii fiscale – importuri, exporturi, reprezentări fiscale etc. – pentru ca clientul să aibă totul într-un pachet, iar el să se concentreze pe design și vânzări.

Într-o vreme confecționați jucării, mai aveți această activitate?

În 2007 am început să producem jucării textile, iar între timp am dotat acest departament cu tehnologie modernă și cu personal calificat. Din mâna noastră ies săptămânal circa 7.000 de jucării. Este vorba de produse premium pentru firma Sigikid din Germania. Cunoaștem și respectăm standarde înalte de calitate și oferim de la prototip până la producție de serie.

Virusul COVID-19 a schimbat și percepția, și alegerile consumatorilor, lucru care se poate vedea din comenzi. Oamenii au început să fie mai conștienți, se orientează tot mai mult către produsele organice, biodegradabile. Cu noi idei de produse, am cucerit și clienți noi în acest an, iar comenzile mici, rapide și calitatea ridicată ne-au dat șansa de a fideliza clienții, care au crescut volumul comenzilor.

În plus, noi confecționăm prototipurile unor produse promoționale pentru farmacii, mascote pentru cluburi sportive și produse personalizate pentru alte industrii.

Cum v-ați descurcat în 2020, v-au scăzut încasările? Cu cât?

În martie anul acesta, comenzile au scăzut brusc la toate serviciile noastre cu circa 35%. Prognozele industriei de modă nu au fost și nu sunt nici acum foarte optimiste. Comenzile din producție au avut pauză în primăvară. Din fericire, am avut materiale nețesute în gestiune, astfel că din luna martie am început producția de măști medicinale, halate și combinezoane, pentru care în aprilie am primit avizele temporare de la instituțiile militare acreditate, pentru a putea demara vânzarea acestor produse în țară.

Ați funcționat fără întrerupere? Ați fost nevoiți să restrângeți activitatea sau să faceți reduceri de personal?

Datorită producției de măști medicinale, am putut funcționa fără întrerupere și am putut să ținem echipa împreună, muncind în vremurile grele fără comenzi externe. Am vândut aceste produse medicale la spitale, poliție, cabinete medicale sau către firme din diferite industrii.

Între timp am început și certificarea măștilor faciale de uz medical cu standardul EN 14683 + AC: 2019 pentru a putea vinde și în țară și în străinătate, mai precis în Europa. Știm că mai mult de 50% dintre măștile din comerț nu sunt conform standardelor cerute, este necesară conștientizarea publicului și a politicienilor pentru a promova produsele românești, nu pe cele venite din Asia. Astfel am avea un dublu efect pozitiv: primul, acela de a ști că produsele verificate și certificate în România au calitatea cerută, iar al doilea că prin achiziția de produse românești sprijinim locurile de muncă din țară.

Cum se vede industria ușoară din perspectiva dvs., în ce direcție se îndreaptă?

Industria ușoară se îndreaptă tot mai mult spre execuția de comenzi full product. Aici e necesar și mai mult know-how, nu numai în tehnologie de producție, ci și în cunoașterea materiilor prime. Mai departe, e nevoie ca tinerii designeri să se implice mai mult și să devină colaboratori ai producătorilor. E nevoie de inovație, de idei noi, cu focus permanent pe noile tendințe din lume. E nevoie de finanțare continuă în noi tehnologii și în stocuri de materii prime și de o logistică personalizată, specializată în textile, croită pe nevoile clientului.

Ce proiecte aveți și cum priviți anul 2021?

În anul 2021, principala preocupare este să stabilizăm afacerea după efectele produse de pandemie în acest an. Vor fi multe surprize și la anul, cred că efectele economice

finale vor fi simțite abia atunci. Planul nostru principal este să fim la dispoziția clienților noștri prin toate mijloacele posibile. Poate să fie vorba de reorganizarea procesului intern de logistică, optimizarea căilor de transport, iar din punct de vedere ecologic, prioritizarea folosirii materiilor organice, biodegradabile. Ne orientăm cât mai mult către clienți pentru care sustenabilitatea, gândirea sustenabilă, responsabilitatea față de planeta noastră sunt filosofii principale, și urmărim ca serviciile logistice să se învârtă în jurul produsului, de la producția de materii prime până la reciclare.