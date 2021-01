Anca Bulata n-a stat cu mâinile în sân în timpul pandemiei. Mabotex, firma pe care o conduce încă de la înființare, a lansat propriul magazin online și s-a adaptat rapid la contextul complicat al crizei. Iar speranța vine de la producătorii locali.

Ce oferă Mabotex industriei în momentul de față și cum s-a adaptat la condițiile speciale din pandemie?

Mabotex traversează, la fel că multe firme din domeniul textil și nu numai, o perioadă în care suntem nevoiți să acceptăm ceea ce, din păcate, ne oferă realitatea de zi cu zi: nesiguranță, incertitudinea zilei de mâine, lipsa comenzilor, știri care imprimă în mintea oamenilor scenarii pesimiste cu consecințe grave în modul de a gestiona acestă criză.

Mulți semeni se luptă pentru o gură de oxigen, alții pentru a merge înainte. Între cele două situații, prima ar trebui să ne preocupe preponderent: cum să ajutăm societatea, ce am putea face pentru a veni în sprijinul semenilor?

Foarte multe firme cu care colaborăm s-au reprofilat și produc exclusiv măști, echipamente medicale. Am încercat să le furnizăm elastice speciale pentru măști, capse metalice, sisteme de închidere, în general produse specifice echipamentelor de uz medical.

O altă modalitate de adaptare a fost să ne îndreptăm atenția către cumpărătorul final, înțelegând că oamenii pot avea în această perioadă ca hobby croitoria, o mică producție de haine sau pasiuni conexe domeniului nostru.

Încă înainte de venirea pandemiei am început un proiect nou și anume producție de curele din piele și imitație piele – e colecția noastră proprie pe care o promovăm pe multe canale de vânzări incluzând și magazinul online propriu.

Am dezvoltat producția curelelor din piele/imitație piele ca și o completare a gamei de curele îmbrăcate în țesătură, diversificare pe care o vedem ca un avantaj în relația cu clienții noștri și ca o noua oportunitate de a aborda un alt segment de piață.

Industria globală și europeană se redimensionează. Cum receptați acest lucru prin prisma clienților cu care lucrați?

Este adevărat că industria confecțiilor este unul din domenile cele mai afectate de pandemie însă pot spune că suntem de mulți ani pe o piață în declin, motivul principal fiind migrarea comenzilor către China, Bangladesh și țările care oferă mână de lucru mai ieftină decât cea din România în detrimentul calității. Aș dori însă să văd o schimbare după aceasta pandemie, o reconsiderare a potențialului țării noastre.

Din păcate, firme importante au fost nevoite să închidă fabricile din România ori s-au reprofilat iar pe noi ne afectează în mod direct acest lucru. Asistăm neputincioși la acest fenomen de câțiva ani și, în plus, avem de-a face în continuare cu competitori care aleg ca mod de lucru evaziunea, oferind prețuri nerealiste și care nu reflectă valoarea muncii.

De asemenea, realitatea este că sunt boicotate confecțiile textile. Există acest curent al contestării producției de haine ca fiind un domeniu poluant, al încurajării purtării hainelor second-hand sau al hainelor din materii prime reciclate. Anul trecut am asistat pe o arteră principală din centrul Londrei la o manifestație de acest gen în fata magazinului unui brand renumit iar apoi, discutând cu un prieten, mi s-a spus că acolo sunt deja la ordinea zilei.

Sunt total de acord cu ideea de a fi responsabil și a recicla pe cât posibil, însă nu pot fi de acord cu exagerările. Nu sunt sănătoase și nu duc la ceva constructiv, trebuie să fie un echilibru în toate. De fapt, se blamează un sector vital, așa cum îl văd eu. Înainte de a pune mana pe un laptop, smartphone sau de a ieși din casă te îmbraci. Dacă nu existau aceste fabrici de confecții, cum ar fi făcut față personalul medical din spitale acum, în pandemie?

Datorită mobilizării acestor producători s-au putut produce echipamente medicale, măști atât de necesare. Fabrici mici, medii sau mari s-au mobilizat să le livreze rapid. Spuneți-mi ce alt domeniu a ajutat mai mult în pandemie?

Venind în sprijinul curentului eco-friendly, am dezvoltat o gamă de nasturi și accesorii din materiale reciclate, iar în procesul de producție avem implementate modalități de producție care urmează aceste reguli: accesorii fără cobalt, reciclarea responsabilă a apei reziduale, folosirea responsabilă a produșilor chimici în producția accesoriilor și impact mimimal asupra mediului înconjurător.

Dar așa cum noi ne-am adaptat acestor curente ar trebui ca și clienții noștri să facă acest lucru, înțelegând că și reciclarea are limitele ei, că un nasture sau un accesoriu dintr-un material reciclat nu mai arată la fel ca unul tradițional. Trebuie să înțeleagă că nu poți trece de o anumită limită fiindcă nu mai poți produce acel accesoriu. Așa că cea mai bună metodă de a veni în întâmpinarea schimbării este de a folosi accesorii deja produse, existente în stoc.

Spun acest lucru fiindcă de multe ori clienții ne întreabă daca nu putem “topi” nasturii din poliester și să îi reciclăm. Am avut chiar situații când am fost întrebată dacă pot recicla stocurile de nasturi ale unor producători de confecții și s-au supărat că nu facem acest lucru neînțelegând că nu se face așa.

Clienții sunt mult mai atenți la bugetul comenzilor și la dimensiunea acestora, sunt dezorientați fiindcă nu stiu ce și cât să producă ca să vândă acum, când interesul general este pentru siguranță sanitară, calculatoare, amenajarea casei și hrană.

Gândiți-vă la ce situație a fost în martie, o lună care în mod tradițional era de vârf pentru vânzări – anul acesta am fost nevoiți să închidem și să intrăm în șomaj tehnic. Sunt fabrici care lucrează preponderent export și au rămas cu produse lucrate și nelivrate încă din luna februarie și le au și acum pe stoc. Sunt convinsa că nimeni nu a luat în calcul venirea unei pandemii. Eu urmăream știrile din Wuhan și știam ce se întâmplă în China, dar și mie mi se părea că este departe de noi. Apoi, la începutul lunii februarie am mers din proprie inițiativă la farmacie să cumpăr măști chirurgicale, și chiar am purtat mască la cumpărături într-un supermarket. Aveam senzația că sunt privită că o ciudățenie. Acum purtarea măștii este vitală, ni s-a imprimat în rutina de zi cu zi.

Poate fi considerată masca un accesoriu de modă?

Masca chiar a devenit un accesoriu de modă, dar eu nu doresc să o înfrumusețez sau să îi atribui valențe glamour. O port cu conștiinciozitate pentru siguranța mea și mai ales a semenilor pe care îi respect și aleg să îi protejez. Nu m-am opus niciodată ideii de a purta masca și nu înțeleg de ce multă lume nu face acest lucru sau îl minimalizează purtând-o incorect. Dar mi-aș dori mult ca după acestă experiență, firmele din Europa să reconsidere potențialul pe care îl avem noi ca țară membră a UE, să gândească precum un gospodar care își cultivă propriul teren și consumă din ceea ce produce.

Cum au influențat pandemia și lucrul de la distanță tendințele în modă?

Moda este o consecință a vremurilor, nu poate exista în afara realității, ea se adaptează și adaptarea impune apoi moda. Acum avem sustenabilitatea, care a inspirat producția de haine din materiale reciclate, accesorii la fel. În tabloul actual au cerere hainele de interior, confortabile, hainele pentru activități sportive. Circula pe internet o poză cu ținuta de lucru în pandemie și era un bărbat îmbrăcat în cămașă, cu sacou, cravată, dar în chiloți… Am remarcat că firmele de confecții s-au adaptat și au introdus o gamă de confecții sport ori haine de interior.

Dar telemunca este aplicabilă doar în cazul designerilor, a buyerilor și a altor categorii care nu sunt implicate în producție – în cazul nostru nu se poate. Cum poți face o livrare stând acasă sau cum poți pregăti o comandă sau o mostrare de la distanță? Clienții noștri vor să vadă accesoriile și să le aprobe calitatea.

M-a amuzat un producător de pantofi, foarte simpatic, care, fiind întrebat ce părere are despre telemuncă, a spus că nu te poți încălța cu telepantofi!

Care este structura actuală a clienților? Produsele Mabotex ajung și pe piețe externe?

Structura clienților noștri se modifică foarte mult de la an la an și așa cum vă spuneam asistăm la dispariția multor firme mari, lucru cu consecinte majore în piață. Statistic, 80% din cifra de afaceri o faci cu aceiași clienți, iar că pondere exportul începe să se contrabalanseze cu producătorii locali. Accesoriile noastre ajung pe haine vândute pe piață Angliei, Franței, Germaniei, Italiei , Spaniei etc. Am exportat direct și în Bulgaria, Moldova, China sau Bangladesh.

Ce își doresc clienții români de la un furnizor ca Mabotex?

Cred că vor să le fim alături, să fim solidari cu ei, să îi încurajăm și să le oferim acele soluții cât mai potrivite realității actuale. Îi înțelegem și îi sprijinim cu tot ceea ce putem oferindu-le la același nivel de calitate cele mai mici prețuri posibile, suntem flexibili cu termenele de plată și sperăm că doar rămânând alături de ei putem trece de această perioadă grea. Până la urmă suntem oameni și simplul fapt că ții legătura, că împărtășești aceleași temeri și probleme te apropie.

Pandemia va trece, sunt convinsă că este o chestiune de luni de zile de acum, însă va lăsa schimbări mari. Am încredere însă în revigorarea acestui domeniu, cred că va urma o renaștere și un boom al vânzărilor de haine și nu numai. Doamne ajută!

Industria românească lucrează preponderent pentru export. S-a dezvoltat și o piață locală de modă? Este conectată la tendințele europene?

Desigur că există o piață locală de modă, de fapt acum ea este preponderentă și activă în portofoliul nostru și consider că reprezintă viitorul nostru. Sunt firme dinamice, care s-au dezvoltat prin talent, inovație, și-au creat în timp prin tenacitate și pasiune clientela și acestora le pot previziona un viitor foarte bun.

Sunt acele firme care au fost active în mediul online ori s-au asociat cu platfome mari de e-commerce și care, odată cu venirea pandemiei, au avut modalitatea de a vinde în continuare, clienții finali optând preponderent pentru cumpărături online.

Mie îmi plac foarte mult hainele create de ei, găsesc întotdeauna ceva ce mă atrage, și de multe ori țesăturile folosite de acești producători sunt de calitate mult mai bună decât cele din magazinele consacrate.

Apoi mai există și dorința de a purta haine mai deosebite, de a fi original și sofisticat, iar acest deziderat se poate îndeplini numai abordând acest segment de producători.

Până la urmă acest lucru înseamnă progres, diversificare, exprimarea artistică proprie în orice domeniu, lășându-l pe client să aleagă.

Ați lansat un magazin virtual. Ce obiective aveți și ce clienți vizează? Cum e receptat?

Apariția pandemiei a grăbit acest proiect la care ne gândeam încă de dinainte – un magazin online propriu. De-a lungul timpului ne-au contactat foarte multe persoane fizice rugându-ne să le vindem sau întrebându-ne de unde ar putea să cumpere produsele noastre. Așa am făcut pasul către colaborarea cu emag, iar mai apoi am lansat magazinul propriu.

Sunt încântată, fiindcă oamenilor le plac produsele noastre și până acum nu am avut niciun refuz bazat pe calitatea produsului. Articolele noastre înglobează materii prime și accesorii de calitate înaltă, Made în Italy – și subliniez acest lucru fiindcă Italia este leagănul civilizației și țara care excelează în modă – iar la acestea se adaugă designul și tehnologia de producție ce ne aparțin.

Pe Mabotexshop.ro clienții finali găsesc pachete de accesorii la secțiunea Mercerie, precum și colecția de curele din piele/imitație de piele ce se adresează femeii moderne, dinamice, chic, în căutarea acelui accesoriu care să o diferențieze de restul.

Dacă ar fi să alegeți din gama Mabotex un produs îl puteți asocia cel mai ușor cu inovația în modă și cu tendințele actuale, care ar fi acesta?

Aici ar trebui să vă răspund în glumă: să fiu la fel de abilă precum politicienii, să dau un răspuns foarte elaborat dar care să nu spună nimic concret și nu dezvăluie nimic. În orice caz ar fi un nasture – și atât pot spune!