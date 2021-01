Organizația Ocean Wise a realizat un studiu asupra microplasticelor din Oceanul Arctic, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Fibrele sintetice reprezintă aproximativ 92% din poluarea cu microplastic găsită în probele de apă de mare din Oceanul Arctic. Aproximativ 73% dintre aceste fibre sunt poliester și seamănă cu fibrele utilizate în îmbrăcăminte și textile.

Aceste descoperiri, și altele, sunt detaliate într-o lucrare științifică redactată de Ocean Wise, publicată în revistă științifică internațională Nature Communications.

Condusă de Ocean Wise și realizată grație unui puternic ajutor colaborativ din partea Fisheries and Oceans Canada, lucrarea de cercetare intitulată Distribuția omniprezentă a fibrelor de poliester în Oceanul Arctic reprezintă unul dintre cele mai cuprinzătoare studii privind microplasticele arctice întreprinse vreodată. Ocean Wise a analizat eșantioane din 71 de locații din zona arctică europeană și nord-americană, inclusiv de la Polul Nord. Probele au fost colectate de One Ocean Expeditions RV Akademik Ioffe și de programele Fisheries and Oceans Canada Arctic la bordul spargătorilor de gheață canadieni CCGS Louis S. St-Laurent și CCGS Sir Wilfrid Laurier.

„Oceanul Arctic, deși îndepărtat pentru mulți dintre noi, oferă de mult timp hrană și un mod de viață comunităților inuite”, a spus dr. Peter Ross, autorul principal al studiului, consilier special al Ocean Wise și profesor adjunct de Științe oceanice la Universitatea British Columbia. „Studiul subliniază din nou vulnerabilitatea zonei arctice la schimbările de mediu și la poluarea cu microplastic transportată din sud. De asemenea, oferă date importante care îi vor putea îndruma pe factorii de decizie politică în atenuarea poluării cu microplastic din oceanele lumii, având în vedere că fibrele sintetice apar ca prioritate.”

Ocean Wise a analizat probe de apă până la o adâncime de 1.015 metri în șase situri din Marea Beaufort. Din analiza lor, autorii au calculat concentrația medie a microplasticelor la aproximativ 40 de particule de microplastic pe metru cub. De asemenea, au observat particule microplastice de aproape trei ori mai mari în estul Arcticii comparativ cu vestul Arctic, sugerând că noile fibre de poliester sunt livrate în estul Oceanului Arctic de curenții din Atlantic. Cu alte cuvinte, o sursă importantă de microfibre în Arctica este dată probabil de țările din jurul Oceanului Atlantic.

Cercetarea evidențiază rolul pe care îl au textilele, spălatul rufelor și evacuarea apelor uzate în contaminarea oceanelor lumii. Cercetările anterioare ale Ocean Wise arătau numărul mare de microfibre sintetice din apele uzate municipale și prevalența microfibrelor de plastic în intestinele balenelor arctice Beluga.