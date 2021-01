Transylvanian Trousers Company, fabrică a grupului Ready Garment Technology (RGT) controlat de Dr. Dietrich Bock, are un nou director de producție. Anca Bălan a preluat funcția începând cu luna ianuarie a acestui an.

Absolventă a Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial, Anca Bălan are o experiență de peste 30 de ani în industrie – în și în afara României, din care peste 15 ani ca director de producție la companii cunoscute precum Blazer SRL sau Braiconf SRL.

Grupul Ready Garment Technology are unități de producție în România, Germania, Ucraina, Bulgaria și Italia, fiind unul din cei mai importanți producători de pantaloni din țara noastră.

Transylvanian Trousers Company, a production unit of Ready Garment Technology (RGT) controlled by Dr. Dietrich Bock, has appointed Anca Bălan as the new Head of Production as of January, 2020.

Mrs. Bălan is a graduate of the Technical University Gheorghe Asachi of Iași, Faculty for Textile, Leather and Industrial Management, and has an extensive experience in the field, both in Romania and abroad. She has well over 15 years experience as a production manager within Romanian companies such as Blazer SRL and Braiconf SRL.

The RGT Group has production units in Romania, Germany, Ukraine, Bulgaria and Italy, and is one of the most important trousers producers of the Romanian industry.