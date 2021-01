Începând cu 18 ianuarie, principalele școli de modă din Germania își vor prezenta pe platforma online neofashion.de, cele mai noi colecții ale absolvenților.

Situația curentă face imposibilă organizarea de prezentări de modă tradiționale, așa încât, pentru a veni în sprijinul tinerilor designeri germani, organizatorii Neo.Fashion au pus la dispoziție platforma lor, unde se vor urca videoclipuri de prezentare până pe 18 martie, potrivit unui calendar disponibil pe site.

În total, participă peste 70 de absolvenți de la 11 univertități din Germania, în cadrul unui eveniment-premieră – „Neo.Fashion. 2021 digital”, care se dorește să calce pe urmele unor evenimente similare din alte capitale ale lumii, precum Londra.

În plus, designeri și profesori de modă germani vor avea prezentări disponibile online, în care vor discuta despre provocările educației pe timpul coronavirusului. Din păcate, acestea sunt disponibilă doar în germană, însă filmulețele sunt relevante chiar și fără prezentările conceptelor care au stat la baza dezvoltării lor.

Până în acest moment au prezentat

1.) Burg Giebichenstein University of Art in Halle

2.) University of the Arts Bremen

3.) University of Pforzheim

4.) University of Technology and Economics Berlin

Urmează:

5.) Lette Berlin Association – 15 februarie, 2021 – approx. 4 p.m.

6.) Reutlingen University – 17 februarie, 2021 – approx. 4 p.m.

7.) Hamburg University of Applied Sciences – 25 februarie, 2021

8) Media design school – 26 februarie 2021 – 16 pm

9) Fachhochschule Bielefeld – 15 – 18 martie 2021 – 16 pm

10.) Hochschule Niederrhein – tba (probabil mijlocul lunii februarie)

11.) AMD Akademie Mode & Design – tba (probabil mijlocul lunii martie)

În ultimii ani, noua platformă pentru tinerii designeri germani și-a creat o reputație în rândul creativilor. Anul trecut, 2.000 de persoane participau la evenimenul Neo.Fahion 2020, organizat în impresionanta sală de spectacole Vienna House Andels din Berlin.