A dezvolta și a scoate pe piață fibre sau materiale noi necesită timp, de aceea e important să ai în spate o afacere cu greutate. Grupul japonez Toray este un lider al inovării în domeniul fibrelor și țesăturilor performante, care a lansat de-a lungul timpului numeroase produse cu funcționalități și destinații diverse, iar cele pentru îmbrăcămintea sport și outdoor se numără printre cele mai remarcabile, de vreme ce sunt folosite de pionieri ai sustenabilității precum brandul Patagonia.

Materialele lor sunt folosite în cele mai diverse sporturi, de la ciclism și alergare până la schi și golf, iar odată ce problema impactului industriei asupra mediului devine tot mai stringentă, și cercetătorii de la Toray vin cu soluții durabile, precum fibrele din PET-uri reciclate sau Kudos-XT, lansat în mai 2020 și disponibil în versiunea PFC-free.

Akihito Ota, directorul general al Diviziei de fire, textile și confecții al Toray International Europe, punctează pentru Dialog Textil care sunt ultimele inovații ale grupului, ce performanțe au și cum a reușit să se replieze pe timpul pandemiei.

Care sunt responsabilitățile dvs. în cadrul grupului Toray?

Sunt director general al Diviziei de fibre și textile, care acoperă toată zona afacerilor cu fibre funcționale și pentru perne de airbaguri, îmbrăcăminte de lucru, textile și confecții sportive.

În cadrul portofoliului nostru de afaceri de mai sus, ne ocupăm nu numai de extinderea afacerii în sine, ci ne concentrăm și pe crearea unui nou lanț de aprovizionare prin găsirea unor potențiale piețe, aplicații și materiale noi. Sediul nostru principal este în Japonia, dar facilitățile de producție și piețele noastre de desfacere s-au răspândit la nivel global. Deci, una dintre responsabilitățile noastre semnificative, ca inovatori ai lanțului de aprovizionare, este conectarea lanțului cu valoare adăugată plecând de la nevoile și cerințele existente.

Cum a evoluat divizia de textile în ultimii ani, care au fost principalele pietre de încercare?

Pe măsură ce a crescut îngrijorarea privind efectele industriei asupra mediului înconjurător, am realizat că un concept durabil este inevitabil pentru noile produse. Prioritatea noastră în ce privește dezvoltarea textilelor s-a îndreptat către produse cu performanțe mai mari, dar totodată sustenabile, iar în acest sens am lansat o mulțime de articole noi. Recent, am lansat produsul denumit „& +” (and plus), o nouă fibră realizată din sticle de PET reciclate, cu trasabilitate și transparență depline. Are aceeași nuanță albă și aceeași vâscozitate ca materialele virgine derivate din petrol și oferă o calitate și o funcționalitate ridicate, pe lângă faptul că este prietenoasă cu mediul.

Cum a influențat pandemia de COVID-19 afacerea dvs.?

Impactul virusului a fost unul semnificativ pentru comenzile textilelor sportive din sezonul primăvară-vară 2021, s-au pierdut oportunitățile de vânzare a produselor aferente acestui sezon pe piață. Astfel, comenzile s-au redus cu aproximativ 20% față de prognoza inițială.

De asemenea, al doilea blocaj din această perioadă, inclusiv închiderea stațiunilor de schi, are efecte negative asupra comenzilor de țesături pentru sezonul toamnă-iarnă 2021, care sunt plasate cu întârziere, nemaivorbind că sunt afectate și volumele, în special pentru segmentul de schi. Pe de altă parte, segmentul de îmbrăcăminte outdoor merge relativ bine și comenzile reale sunt peste ceea ce se estimase. De asemenea, afacerile D2C (direct to consumer) sunt într-o formă semnificativ mai bună, inclusiv cele care privesc domeniul îmbrăcămintei de lucru.

Care au fost principalele provocări și cum le-ați făcut față?

Deoarece afacerea noastră cu textile sportive a fost orientată în principal spre articole pentru sezonul de toamnă și cel de iarnă, impactul asupra segmentului de schi nu este unul neglijabil. Trebuie să găsim un echilibru pentru fiecare segment pentru a minimiza impactul negativ și să dezvoltăm o nouă categorie, cum ar fi aplicațiile pentru scenariul șederii la domiciliu. În cazul confecțiilor, intenționăm să extindem afacerea orientată către consumatorii finali, care a crescut rapid.

Ați observat schimbări semnificative în domeniul textilelor tehnice în ultimii doi ani? Dar în cel al textilelor sportive, în ce direcție merge piața?

Cererea pentru textile cu greutate redusă și proprietăți de întindere este semnificativ crescută în general. Țesăturile din fibre cu mai puțin de 10D pentru jachetele de puf și cele căptușite devin ceva obișnuit. Când vine vorba de întindere, țesătura elastică „Primeflex”, care utilizează fibre cu secțiune transversală bicomponentă, devine din ce în ce mai populară datorită variației largi, inclusiv tipul nailon. Stretch-ul confortabil a creat o nouă categorie de produse, precum pantalonul navetiștilor.

Din punct de vedere tehnic, capacitatea de a respinge apa (water repellency) este un element-cheie, deoarece această performanță este destul de vizibilă. În prezent, tendința este polarizată între tipurile C6 și cel fără PFC, în funcție de cerințele clientului.

Cu toate acestea, punctul esențial este ca țesăturile să aibă un impact mai mic asupra mediului, dar o performanță mai mare. Corespunzător acestei solicitări de pe piață, am dezvoltat produsul „Kudos-XT”, care îndeplinește performanțe mai ridicate și are durabilitate împotriva spălării și abraziunii. Este disponibil atât pentru tipul C6, cât și pentru cel fără PFC.

Știu că Toray este una dintre cele mai inovatoare companii din textile. Cât de importante sunt cercetarea și dezvoltarea pentru dvs., cât investiți în asta?

Aceasta este una dintre competențele noastre de bază, plecând de la știința polimerilor. Fără inovație nu putem supraviețui și nici nu putem fi lider de piață. Deci continuăm toate investițiile necesare pe termen mediu și lung.

Unde vedeți cel mai mare potențial de creștere pentru țesăturile sportive? Care sunt principalele tendințe?

După cum am menționat mai sus, trebuie să păstrăm echilibrul dintre performanță și durabilitate. Cheia succesului este să reușim să le combinăm pe amândouă. Jacheta Patagonia Torrentshell 3L este unul dintre exemplele semnificative. Toray furnizează țesături folosind fire de nailon regenerate ECONYL, în colaborare cu Aquafil, integrate cu strat rezistent la apă, durabil, cu proprietăți de respirabilitate, utilizând tehnologia „Entrant”. Este un produs nou, foarte bine evaluat, pentru că e mai prietenos cu mediul și are o durată mai lungă de viață. Credem că criteriile de achiziție încep să se schimbe, iar unul dintre motivele pentru care consumatorul alege un produs în fața altuia este și recunoașterea contribuției față de mediul înconjurător.

Credeți că se va întoarce producția în Europa după pandemie? Cât de fezabilă este această tendință?

Cred că da. Acest lucru nu este valabil doar pentru textilele sportive, ci în general. Dezechilibrul transportului pe containere și aglomerația din porturi, care cauzează întârzieri de livrare și creșterea costurilor logistice, reprezintă un impact negativ. Lanțul actual de aprovizionare va fi revizuit, și se va acorda mai multă importanță producției locale pentru un consum local, fapt care va contribui la reducerea amprentei asupra mediului. Toray operează în 29 de țări din lume, credem că această tendință ar fi una pozitivă pentru noi.

Pandemia a împiedicat organizarea târgurilor tradiționale precum ISPO. Cum afectează acest lucru relațiile cu clienții dvs.?

Circumstanțele actuale reprezintă o provocare pentru noi, deoarece vânzarea de țesături se bazează de obicei pe întâlnirea față în față cu clienții, având eșantionul de materiale la dispoziție. Dar, în același timp, trebuie să ne folosim de aceste momente ca de niște oportunități pentru a ne îmbunătăți modul de comunicare cu clientul și chiar cu consumatorul final. Credem că este din ce în ce mai important să avem o comunicare de marcă disponibilă pe web sau prin social network, nu numai pentru segmentul B2B, ci și pentru B2C. În acest caz sunt necesare materiale adecvate, și trebuie să luăm în considerare modalitățile prin care să le facem atractive și eficiente. Din întâmplare, anul trecut am decis să colaborăm cu o companie de marketing, iar din 2021 ne vom concentra pe comunicarea de marcă. Prima campanie privește membrana impermeabilă și respirabilă „Dermizax”.

Ce noutăți aveți, există vreun produs de care sunteți mai mândru în ceea ce privește inovația sau originalitatea?

O nouă dezvoltare în segmentul textilelor sportive este „Ecodear”, un material pe bază biologică. A fost îmbunătățită în mod special colecția de nailon pe bază bio, iar acum sunt disponibile și țesăturile cu greutate redusă de 10D, cu 60% proveniență din plante. De asemenea, este finalizată dezvoltarea nailonului 100% bio, iar în prezent se lucrează la stabilirea lanțului de aprovizionare.