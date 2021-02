“Când am creat această colecție, m-am gândit la utilitatea unei garderobe de sezon, pe lângă aspectul fashion al oricaror outfituri. Să poți mixa creativ ținute, astfel încât prin layers sau combinații neașteptate să obții alt tip de look, este o adevărata provocare pentru orice designer. Colecția Sense SS 2021 este focusată pe acest stil vestimentar Mix & Match, iar fiecare piesă are mai multe variante de styling. Iubesc diversitatea și cred că viitorul fashion este foarte generos în această direcție.” – Andreea Tincu, designer Sense.