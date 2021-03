Chiar dacă în Europa campania de vaccinare este în toi, multe state se confruntă în prezent cu o creștere a cazurilor de coronavirus. Prin urmare, United Fairs BV, organizatorul European Bridal Week, a decis să reprogrameze târgul de nunți pentru perioada 19-21 iunie 2021. Târgul este ținut în Essen, în nord-vestul Germaniei.

Oliver P. Kuhrt, Managing Director of MESSE Essen GmbH is very pleased that European Bridal Week will prove once again to be a “showpiece” for and within the world of events and trade shows: “European Bridal Week has already successfully proven last summer that trade fairs with their highly professional hygiene protection concepts are important stimulators for the resumption of business. I am therefore very pleased that we can provide the exceedingly international bridal fashion industry with this much-needed platform in June.”

“Partenerii, expozanții și vizitatorii au încredere în noi”, spune Siegrid Hampsink, Director de evenimente al European Bridal Week. “Această decizie vine ca o reacție la ceea ce se întâmplă pe piață, după sondaje și analize pe care le-am făcut în ultima perioadă.”

Și Adriana Weisenbach, Managing Director al platformei online B2B Bridal-Times, consideră că decizia amânării este una corectă. “Pandemia a schimbat modul de a face afaceri, iar ultimele luni au fost foarte grele pentru noi, însă proprietarii de magazine pentru nuntă din Germania încearcă să rămână pozitivi și mulți sunt dornici să comande ultimele colecții în timpul târgurilor fizice.”