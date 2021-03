5,1 miliarde de lei vor cheltui românii pe modă online anul acesta, potrivit unui studiu intern realizat de portalul de fashion glami.ro. Prin comparație, anul trecut, suma destinată segmentului de fashion a ajuns la 4,3 miliarde lei, în creștere cu 40% față de 2019.

Pandemia a afectat obiceiurile de consum, iar românii au preferat să comande modă de acasă, ceea ce a propulsat comerțul online mult mai mult decât era de așteptat. În prezent, ponderea e-commerce-ului în retailul general de modă este de 29,5%, dar este de așteptat ca aceasta să crească până la 32% în 2024.

“Cu toate acestea, pandemia de coronavirus a afectat întreaga piață a modei, care a scăzut cu 9%,” spun autorii studiului pe fashion-research.ro.

În ceea ce privește magazinele online cele mai de succes în rândul clienților din România în 2020, pe primul loc s-a situat epantofi.ro, urmat de aboutyou.ro și fashiondays.ro. Urmează apoi retailerii care au și magazine fizice, H&M și Decathlon, dar Zara reușește să se claseze doar pe locul 8.

“Epantofi este liderul e-commerce-ului de modă în România deja de doi ani. În același timp, piața modei se diversifică din ce în ce mai mult datorită jucătorilor internaționali. Destul de nou pe piața din România, About You, cu sediul în Germania, a sărit de pe locul 3 pe locul 2 anul acesta. În Cehia și Ungaria, About You se află deja pe primul loc, după doar doi ani de activitate pe piață. Alți lideri offline, precum H&M și Zara, și-au sporit prezența online în 2020 din cauza scăderii achizițiilor offline,” se spune în raport.

Mănușile au condus în topul celor mai căutate categorii de produse

Ședințele pe zoom și munca de acasă au schimbat din temelii clasamentul celor mai căutate produse. Pantalonii tricotați și hanoracele au înlocuit blazerele și blugii. Dar cea mai spectaculoasă a fost cea a mănușilor și eșarfelor.

Categorii cu cele mai mari creșteri de comenzi:

mănuși 220% eșarfe 218% lenjerie de noapte 92% lenjerie intimă 92% papuci de casă 74% pantaloni 71% bijuterii 63% halate 61%

Categorii cu cel mai mare declin:

ceasuri -22% rochii -19% pantofi cu toc -13% fuste -6%

În timp ce unele categorii au crescut, altele au înregistrat un declin mare. Din moment ce multe ocazii de a purta rochii elegante au fost anulate, întreaga categorie de rochii a avut de suferit. Același motiv a influențat categoria pantofilor cu toc și fustelor.