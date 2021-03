Cactus The Brand este aventura Victoriei Ursu în lumea modei. Am descoperit-o tocmai pe marketplace-ul magazinului ASOS, unde se distingea cu claritate de ceilalți jucători de la noi, în mare parte shop-uri vintage cu ștaif.

Imaginile de pe propriul site sunt extrem de relevante. Fete tinere în rochii scurte, mulate, purtând pantaloni negri din piele sau body-uri elegante din catifea, numai bune pentru ieșit la club. De fapt, conceptul este unul foarte bine închegat. Ținutele Cactus The Brand sunt dedicate celor care vor să petreacă, etalându-și stilul personal și nonșalanța tinereții pe ritmul muzicii, la festivaluri, petreceri cu prietenii sau cluburi.

Pentru Victoria, Facultatea de construcții urmată de un master în urbanism nu au însemnat drumul spre planșe de arhitectură și șantiere pline de gropi. La două luni de la absolvire s-a întors radical spre domeniul modei, și-a schimbat toate planurile și s-a hotărât să-și facă un brand. Asta se întâmpla în 2016.

„Chiar în decembrie am împlinit patru ani. Mi-am dat seama că vreau să fac asta, nu prea știam cum pentru că nu aveam experiență și cunoștințe în domeniu”, spune ea pentru Dialog Textil.

Chiar dacă nu poate vorbi de o pasiune și nici nu-și amintește să fi făcut haine pentru păpuși când era mică, semn distinctiv pentru viitoarele meserii precum ursitoarele de la botez, Victoria recunoaște că a simțit mai degrabă un vibe pentru domeniul modei. În plus, esențial pentru startul afacerii a fost ajutorul părinților, care au ajutat-o financiar la început, ca să-și deschidă atelierul.

A reușit să-și închege o echipă cu câteva cusătorese și face toată producția la Târgu-Neamț, în atelierul propriu. Până la urmă, facultatea de construcții și rigoarea geometriei au ajutat-o și în dezvoltarea de articole de modă. Marele său avantaj este că s-a descurcat singură la partea de proiectare tipare și broderii.

Acum doi ani a reușit să acceseze și fonduri europene, cu ajutorul cărora și-a achiziționat un soft performant de proiectare și câteva utilaje, inclusiv o mașină de croit cu laser, care ajută la reducerea deșeurilor și scurtează semnificativ timpul de croit față de operațiunea făcută manual.

„Acum doi ani s-a finalizat proiectul european, pentru care am obținut o finanțare de 150.000 de euro, din care 15% au fost cofinanțare. Printre altele, mi-am achiziționat un soft performant de proiectare de la Optitex, care mă ajută foarte mult. Practic, în acest moment putem face și made-to-measure, iar pe viitor aș vrea să mă concentrez mai mult pe partea aceasta.” (V.U.)

În ciuda entuziasmului de la început, lucrurile nu s-au mișcat așa de rapid pe cât i-ar fi plăcut. Nu avea experiență și a trebuit să învețe totul din mers. În plus trebuia să gestioneze și echipa, să le spună ce să facă, să verifice dacă totul e bine sau nu. „A fost o perioadă care îmi lua multă energie și focus, eram cu totul acolo”, își amintește ea.

Succesul a apărut odată cu colaborările pe social media, în special Instagram, care avea un impact destul de mare acum patru ani. De la început a colaborat pe partea de promovare a imaginii brandului cu Alina Ceușan, cel mai cunoscut influencer de modă din România, cu aproape 950.000 de urmăritori. Împreună au lansat și o colecție-capsulă care a fost bine primită de piață.

Anul trecut l-a cunoscut întâmplător pe designerul Alexandru Simedru, absolvent al Unarte București, cu care inițial a colaborat pentru o colecție, după care acesta a devenit designerul din spatele Cactus The Brand.

Vânzare pe platforme online și ASOS marketplace

Produsele purtând semnătura cactusului se vând pe propriul site, ca și pe platforme online precum etsy.com, eMag.ro, moja.ro, în general cele care promovează brandurile independente, de designer. A început să colaboreze și cu ASOS marketplace, unde brandul a fost acceptat, și și-ar dori să intre și în magazine fizice din țară. Până acum, Cactus The Brand a fost prezent în magazinul Molecule F din Promenada Mall (București), la Constanța, Sibiu și Cluj. Consideră însă că retailul online e mult mai accesibil, și condițiile sunt cam la fel peste tot: un comision la vânzare și o taxă lunară, modică, pe fiecare platformă. În cazul ASOS este de doar 20 de lire sterline pe lună.

Atelierul a mers și pe parcursul perioadei de lockdown, în ciuda dificultăților. Unele fabrici sau ateliere mici din zonă nu au reușit să se mențină, iar lunile martie și aprilie au fost cele mai dificile. Atunci s-a trecut la confecționarea de măști, când încă nu făcea nimeni.

„După care ne-am oprit și am revenit la produsele noastre tradiționale, dar am schimbat puțin stilul: am început să scoatem mai multe ținute de streetwear pentru că nu au mai avut loc festivaluri, petreceri, nici vacanțe, iar publicul nostru aici se regăsea. Am simțit o scădere de 20% față de anul precedent, dar până la finalul anului ne-am redresat”, explică Victoria Ursu.

Lucrul cu oamenii – marea provocare

În atelierul din Târgu-Neamț se lucrează produsele de la cap la coadă, ceea ce presupune experiență din partea angajaților. Din fericire, Victoria a reușit să-și formeze o echipă, grație tradiției pe care o are industria ușoară în zona Neamțului. Chiar dacă mai este loc de îmbunătățit pe toate palierele businessului, Victoriei i se pare că în producție cel mai complicat este să lucrezi cu oamenii, „să te înțelegi cu ei, să-ți facă producția la normă”.

Prin urmare, în cazul în care se va dezvolta pe viitor, nu intenționează să mai investească în producție, ci va apela la soluții de subcontractare.

Viitoarea destinație favorită, după ce se va termina pandemia, este Peru. Dar pentru moment, se cufundă în muncă și speră ca piața și viața să-și revină la normal.