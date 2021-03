De la ținute unicat la serie mică

Raluca Oros este un designer cu diplomă în arte frumoase care și-a găsit locul și în producția de confecții. La începutul carierei sale, care deja numără 20 de ani, a lucrat la câteva fabrici din zona Sibiului. Mai apoi și-a deschis propria afacere – Atelier 34 – în inima orașului, unde le oferă clientelor atât ținute unicat, pentru ocazii deosebite, cât și piese office de serie mică purtând semnătura unui nou brand – Rarisse.

Nu s-ar fi gândit vreodată că va lucra serie, dar pandemia a învățat-o că, pentru a supraviețui, trebuie să-i oferi clientului ceea ce-și dorește, pe cât posibil online.

Care a fost parcursul tău profesional, cum a fost pasul de la angajat la angajator?

În 2001, după ce am absolvit Universitatea de Arte București, cu specializarea Design vestimentar, m-am întors la Sibiu, unde m-am angajat la o cunoscută fabrică de confecții. La momentul respectiv, lucrau în regim lohn, dar voiau să dezvolte și un brand propriu. Aici, am avut oportunitatea de a lucra în echipă cu o persoană deosebită, absolventă de inginerie textilă, specializată în construcția de tipare, care a avut răbdarea să mă învețe tot procesul tehnologic din spatele unui produs, lucru care la vremea respectivă nu se învăța aproape deloc în facultate.

Apoi, am avut ocazia să demonstrez tot ce am învățat, la al doilea meu loc de muncă. Firma respectivă, deși avea deja un brand cunoscut de cămăși bărbătești, a vrut să pătrundă pe piață și cu o linie de îmbrăcăminte pentru femei, de care urma să mă ocup. De data aceasta am avut contact și cu partea “economică” a procesului. Am învățat să calculez costuri, am înțeles ce înseamnă stocul și ce implicații are el, am început să particip la târguri de specialitate și să am contact direct cu clienții.

Ambele experiențe mi-au marcat pozitiv cariera și nu regret că, pentru o perioadă, m-am îndepărtat puțin de partea artistică a meseriei mele. Însă ceea ce am învățat mi-a dat siguranța și curajul de a-mi deschide propriul atelier, unde am ales să lucrez doar produse unicat.

Cum a evoluat Atelier 34, care au fost momentele cele mai importante?

Am început acasă, într-un spațiu pe care l-am amenajat ca atare și fără a avea angajați. Am profitat de faptul că știam să croiesc și să cos, așa că am fost “omul-orchestră” aproape doi ani. Când am văzut că funcționează și că încep să am tot mai multe cliente, m-am mutat într-un spațiu mai generos și mult, mult mai frumos, din centrul Sibiului. Tot atunci am angajat și primul ajutor, iar apoi lucrurile au evoluat de la sine.

Care sunt produsele tale vedetă, ce ai vândut cel mai bine de-a lungul timpului?

Rochiile din mătase cu partea de corsaj realizată din broderie aplicată au avut mereu succes. Îmi place să combin texturi și culori, realizând compoziții inedite pentru fiecare creație în parte.

Cum ți-a mers în timpul pandemiei, cum ai supraviețuit?

Anul 2020 a fost un an “pe muchie de cuțit”. Primele luni atelierul a funcționat din inerție. Am apucat să particip în februarie la un târg de nunți, care i-a asigurat atelierului venituri suficiente ca să supraviețuiască lockdown-ului. Apoi, în vară, în perioada în care au mai fost ceva evenimente, am reușit cât de cât să menținem capul la suprafață. Acum este mai greu, dar odată cu vaccinarea, încep să văd o urmă de speranță.

Cum ai ajuns să faci produse de serie? Este o soluție pe termen scurt sau o vezi și în viitor ca dezvoltare?

Prin lunile aprile-mai anul trecut, am început să observ că totul se mută în online, iar cum e cam dificil să vinzi creații unicat prin curier, am ajuns la concluzia că e momentul să dezvolt un concept cu totul nou față de ceea ce făcusem până atunci. Așa a luat naștere Rarisse, un brand de ținute versatile realizate în serie limitată. Am încredere că ideea mea de a aduce un twist în categoria de haine office va avea succes, mai ales după ce pandemia se va sfârși.

Voi continua așadar pe două planuri: voi continua să creez rochii de ocazie și de mireasă unicat pentru Atelier 34, și de două ori pe an mă voi concentra asupra colecțiilor pentru Rarisse. Cele două direcții se completează reciproc, iar eu voi avea ocazia să demonstrez tot ce am învățat în aproape 20 de ani de carieră.

Cum e clientela ta, reușești să-ți creezi o comunitate?

Cu Atelier 34 am pătruns pe o piață oarecum conservatoare, însă lucrând în perioada de început la comandă, am avut contact direct cu clientele. Așa am învățat să am răbdare, să le ascult, să-mi expun și nu să-mi impun ideile. Asta m-a ajutat foarte mult, pentru că înainte de a mă promova în social media, am avut parte de reclama cea mai sănătoasă, cea făcută de clientele mulțumite.

La Rarisse, probabil va fi mai dificil, dar cu o strategie bine gândită nimic nu este imposibil. Va fi o provocare pentru mine să fac pasul de la contact direct la online.

Care sunt cele mai mari provocări ale producției de modă în acest moment în cazul tău?

Cel mai greu este să mențin prețurile într-o zonă accesibilă. Cheltuielile sunt mari, mai ales în cazul unui produs unicat sau realizat în serie limitată. Întâmpin dificultăți și la procurarea țesăturilor și a accesoriilor. Oferta de pe piața românească este destul de limitată, iar de comandat direct de la producătorii din străinătate, în cazul unui atelier mic, nici nu poate fi vorba, din cauza cantităților minime impuse.

Ce planuri ai, cum vezi viața după pandemie, ce ți-ar plăcea să faci sau să vezi?

Nu îmi doresc decât să revină totul la normal. Aș vrea să cred că 2020 a fost doar o buclă în timp și că vom putea să reluăm lucrurile de unde le-am lăsat. Nu-mi doresc nici mai mult, nici mai puțin. Restul va veni de la sine…