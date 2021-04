Videoclipurile de streaming online ale colecțiilor au fost urmărite de 12.000 de spectatori în timpul celor patru zile, iar numărul de vizionări crește în permanență, întrucât show-urile de modă pot fi revăzute oricând pe canalul oficial de YouTube al BCEFW.

Budapesta face eforturi pentru a deveni liderul regional al modei, organizând în perioada pandemiei acest eveniment menit să crească audiența și interesul buyerilor și publicului pentru brandurile maghiare.

În decursul celor patru zile de eveniment, au prezentat colecții de primăvară/vară 2021 și de toamnă/iarnă 2022 designeri maghiari precum Abodi, Alma, Cukovy, DÜSK, Elysian, Katti Zoób, MERO, Nora Sarman, OST konzept, Philomén, Romani Design, ZIA budapest, cât și câțiva designeri regionali precum Buffet Clothing (Slovacia), CHERESHNIVSKA (Ucraina), Christina Seewald (Austria).

O atenție specială a fost acordată sustenabilității în acest sezon, deoarece tot mai multe mărci folosesc zero deșeuri și tehnici de upcycling pentru a minimiza amprenta de carbon în timpul procesului de fabricare. Atmosfera colecțiilor a fost, de asemenea, influențată de pandemie, diferiți designeri creând piese pentru casă, confortabile și elegante, în timp ce alții au ales să creeze piese vesele, pline de culoare, pentru a-și inspira clienții să depășească dificultățile din perioada actuală.

Zsófia Bata-Jakab, CEO HFDA, a declarat după eveniment: „Suntem mândri că BCEFW a atras din nou un interes atât de mare. Prin prezentarea colecțiilor de toamnă-iarnă, am reușit să ținem pasul cu ritmul scenei internaționale a modei, în timp ce prin piesele din sezonul precedent am adus în prim plan conceptul din ce în ce mai popular „see now, buy now”, potrivit căruia piesele văzute pe podiumurile de cumpărături pot fi cumpărate imediat.”