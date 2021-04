„Ca urmare a evoluției actuale a pandemiei de coronavirus, nu am fi putut garanta că OutDoor by ISPO 2021 putea să aibă loc la data planificată în iulie. Plecând de la precauțiile și pragmatismul necesar, am decis, prin urmare, împreună cu European Outdoor Group (EOG), să mutăm evenimentul pentru toamnă”, spune Klaus Dittrich, președinte și CEO al Messe München.