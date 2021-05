Dana Tacea și prietena ei Alecsandra Costin au gândit anul acesta un proiect de stilism vestimentar pentru femeile cu posibilități reduse, oferindu-le acestora nu doar consiliere în vederea ținutelor potrivite pentru un interviu de job, ci și hainele respective.

Conceptul generos mi-a atras atenția imediat prin unicitatea și simplitatea sa, deoarece răspunde mai multor nevoi ale societății. Pe de-o parte, ne confruntăm cu un surplus de haine rămase nepurtate, pe de altă parte sunt foarte multe femei în situații mai puțin fericite, care-și caută un job și ar avea nevoie de ținutele potrivite.

Proiectul Dress to Impress are așadar două componente – partea celor care donează haine și partea celor care le primesc. Parteneră în proiect este și proprietara curățătoriei Soft Wash, unde se strâng donațiile și se curăță hainele pe care le primesc beneficiarele.

Cu toate acestea, româncele sunt încă destul de reticente la ideea consilierii vestimentare și prea mândre ca să primească „de pomană”. Tocmai de aceea femeile care donează haine sunt cu mult mai multe decât cele care apelează la acest serviciu gratuit. Dana Tacea are însă mari speranțe că proiectul va prinde mai bine în viitor, plecând de la ideea creșterii organice și a recomandărilor din gură în gură. A ajutat multe femei până acum, și toate au plecat mult mai fericite în urma experienței…

Care este conceptul proiectului, cum l-ai descrie?

Conceptul proiectului este de a aduce frumosul în viața femeilor prin ținuta de la interviul de angajare. Astfel, simțindu-se bine, ele se detensionează și dau ce e mai bun la interviu.

Când a pornit și cum a evoluat până în prezent?

Am pornit alături de colega mea Alecsandra Costin, specialist în comunicare, în luna februarie. Lumea reacționează minunat la acest proiect, în sensul că am primit multe haine numai bune atât pentru interviul de angajare, cât și pentru a construi o minigarderobă pentru perioada de după obținerea noului job.

De asemenea, tot mai mulți specialiști HR se alătură proiectului cu sesiuni unu la unu în care se simulează interviuri, precum și webinarii de consiliere în carieră.

Spuneai că entuziasmul e mai mare din partea celor care donează haine… care sunt provocările proiectului?

Femeile sunt extrem de încântate să ajute alte femei cu haine. Cred că acest domeniu al frumosului ne leagă pe toate și se simte în aer o mare mulțumire sufletească a celor care donează – faptul că hainele lor vor fi purtate cu mândrie de alte femei. Provocările sunt din partea femeilor care nu au învățat să ceară ajutor.

Și pentru asta le spunem: dacă ai nevoie de suport nu înseamnă că ești pe o poziție inferioară. Nu suntem superfemei, avem nevoie unele de altele pentru a beneficia de skillurile fiecăreia. Cineva e bun la comunicare, altcineva la vestimentație sau la consultanță în carieră etc. O singură persoană nu le poate ști pe toate și atunci de ce să nu apelăm la specialiști? Nu avem nimic de demonstrat făcând totul singure. Nu le judecă nimeni, să vină cu încredere către noi, chiar Alexandra Gheorghe, prima femeie pe care am consiliat-o vestimentar și care a plecat zâmbind cu ținute de la noi, spune asta.

“Mi-am făcut altă impresie despre mine. Pot să fiu și mai frumoasă, mai elegantă. Îndemn femeile să vină cu încredere, să se lase pe mâna celor de la Dress to Express fără frică și emoții”.

De multe ori încercăm să ne descurcăm singure, evitând să cerem ajutor. Nu avem superputeri, așa că merită să cerem sprijin și să apreciem când putem să ne bazăm pe cei din jurul nostru.

Câte femei ați ajutat până acum, din ce medii sociale, ce joburi caută?

Am ajutat până acum zeci de femei. Pe unele le-am consiliat vestimentar ca să facă impresie bună la interviul de angajare, iar pe altele le-au consiliat profesional partenerii noștri. Să știi că mare ne-a fost surpriderea atunci când am descoperit că #dresstoexpress a ajuns la facultate. Unul dintre partenerii noștri, mai exact asociația Touched, a trimis către noi studente. Și ne bucurăm mult că putem să le ajutăm cu un start bun în carieră. Noi practic ne adresăm femeilor cu venituri mici și medii, însă oricine ne poate cere ajutorul. Orice femeie poate fi în impas într-un anumit moment al vieții și vrem să știe că noi suntem aici pentru ele.

Care este backgroundul tău, cum ai ajuns să oferi consiliere vestimentară?

Am studiat stilismul la Londra, Academia Color Me Beautiful și în țară la Dalles Go și sunt consultant de imagine & stil de aproape cinci ani. Realizez transformări de imagine pentru femei unu la unu, atât analizând garderoba lor și transformând hainele nepurtate în ținute, cât și la sesiuni de shopping fizic sau online. Ador să le văd cum se redescoperă și se simt în al nouălea cer cu ținutele pe care le propun. Înainte de asta am lucrat în Banca Națională a României timp de șapte ani, și deși a fost un domeniu frumos și provocator, pasiunea mea pentru haine și interacțiunea umană pe care o am în meseria de stilist vestimentar au câștigat. Astfel mi-am luat rămas-bun de la sistemul bancar și am intrat în acest minunat univers creativ al hainelor.

În ce direcție ai dori să se dezvolte proiectul pe viitor? Dar tu, ce alte proiecte ai?

Cred că toate femeile merită să beneficieze măcar o dată în viață de consilierea unui stilist profesionist. Având această credință, m-aș bucura să ajungem la cât mai multe femei care au nevoie de acest dar pentru a obține un lucru important în viața lor, jobul.

Ca planuri de viitor, îmi doresc să aduc frumosul în viața cât mai multor femei, prin sesiuni unu la unu, ateliere de stil vestimentar, emisiuni radio (realizez în prezent o emisiune Life Style la radioul București FM), prin shootinguri fashion, printr-un serial TV cu transformări de imagine și printr-o viitoare platformă în care femeile își vor compune singure garderobe cu suportul meu.

Crezi că moda sustenabilă poate deveni o realitate? Vom face achiziții mai valoroase, pe termen lung sau ne vom bucura de chilipiruri și fast-fashion?

Moda sustenabilă a devenit deja o realitate, însă nu pentru toată lumea, este și o chestiune de buget, trebuie să fim onești. Cu siguranță vom face achiziții mai studiate, observ asta la clientele mele care sunt foarte atente la materiale și la proveniența hainelor față de trecut. Asta nu înseamnă că nu vom mai achiziționa mărcile cunoscute din malluri, însă sigur vom alege mai atent decât până acum. Iar alternativele locale, dacă sunt bine puse în valoare, cred că vor începe să fie printre primele alegeri ale consumatoarelor de frumos.