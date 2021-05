Începând din 2025, textilele se vor colecta separat în statele Uniunii Europene, potrivit proiectului European Green Deal. Helena Braun, vicepreședinte executiv al acestui proiect, a vorbit în cadrul unui webinar despre strategia privind textilele, inclusiv tranziția la economia circulară. Ea a menționat și proiectul de cercetare și inovare New Cotton Project, care a obținut o finanțare de 6.745.801 euro de la UE, prin programul Horizon.

Deșeurile vor deveni, potrivit Green Deal, materia primă de mâine. În acest proiect sunt implicați 12 actori europeni din întreg lanțul de producție al textilelor: retaileri precum Adidas și H&M vor concepe și vinde produsele, vor colecta feedback de la clienți și vor dezvolta programe de take-back a textilelor pentru a le reintegra în circuit. Manufacturieri precum Inovafil, Tekstina și Kipas vor folosi fibrele regenerate pentru a produce fire, țesături, respectiv denim.

Frankenhuis va sorta și preprocesa deșeurile textile, iar Universitatea de Științe Aplicate din Finlanda va dezvolta soluțiile tehnice pentru pretratarea deșeurilor.

REvolve Waste se ocupă cu colectarea și managementul informațiilor privind deșeurile textile, pentru a estima stocul disponibil în Europa, iar RISE, un institut de cercetare din Suedia, va face analize tehnico-economice și de sustenabilitate.

Furnizorii din industria denimului – dominați de teama de clienți

Weekday, brand aparținând H&M, a lansat o colecție de jeanși din deșeuri textile

Infinited Fiber Company este liderul acestui consorțiu. Compania a patentat o tehnologie prin care regenerează deșeurile textile bogate în celuloză și le transformă în fibre care arată și se comportă precum bumbacul. Nu în ultimul rând, platforma Fashion for Good facilitează colaborarea între jucătorii angajați în proiect și se va ocupa de diseminarea informației și strategia de branding.

„Comisia Europeană a lansat în martie 2020 un nou plan de acțiune pentru economia circulară, care conține toate acțiunile care vor avea loc în următorii ani. Diferența față de planurile precedente este mutarea atenției de la deșeuri la fazele de design și producție, iar asta implică și textilele. Vrem ca produsele sustenabile să devină o normalitate. Lucrăm la adoptarea unei legislații privind politica durabilă a produselor textile pe care o vom adopta anul acesta, prin care produsele vor deveni mai durabile, reciclabile, reparabile. New Cotton Project este un proiect crucial în acest sens. Dată fiind importanța industriei textile, credem că trebuie să beneficieze de propria sa politică legislativă, la fel cum s-a procedat în mandatele precedente cu industria plasticului, de exemplu”, a precizat Helena Braun.

Fashion for Good

Katrin Ley, managing director al Fashion for Good, cu sediul în Amsterdam, a explicat că organizația sa lucrează la crearea unui sistem circular al modei: „Căutăm start-up-uri cu concepte perturbatoare și le ajutăm la scalare. Efortul se face într-un mod colaborativ, lucrând cu parteneri puternici precum Adidas, dar și cu branduri de lux sau e-taileri online cum este Zalando. Îi ajutăm să găsească investitori și producători, într-un efort de a ajunge la marea piață”.

Katrin a explicat că industria modei trece printr-o criză și din cauza folosirii unui model de afaceri liniar. „Vorbim de un proces care începe de la materia primă, trece prin producție intensivă și în final ajunge, în mare parte, la gunoi. Nu e un model viabil, de aceea vrem să trecem la unul circular, prin care să preluăm deșeurile textile și să le reutilizăm, să folosim resursele în cel mai eficient mod posibil. Dar pentru asta avem nevoie de inovație, iar asta presupune implicarea mai multor părți.” (K.L.)

Adidas

James Tarrier, directorul platformei de inovație a Adidas, a explicat care este rolul său în cadrul New Cotton Project. „Strategia Adidas este să devenim mai sustenabili, de aceea lucrăm cu organizații precum Fashion for Good, pentru a afla care sunt cele mai inovatoare companii din domeniu. Am călătorit împreună în Finlanda, am întâlnit echipa și am văzut cum funcționează tehnologia. Rolul nostru în acest consorțiu este să ne asigurăm că toate piesele acestui puzzle sunt la locul lor, de la colectarea deșeurilor la sortare la crearea noii fibre și apoi la produsul final. Proiectul este interesant, pentru că dacă va fi de succes, avem de-a lungul Europei toți actorii principali pentru a-l scala rapid.”

Textilele se vor colecta separat

Reprezentanta UE a declarat că se dorește o accelerare a procesului. „Până în 2025 toate statele europene va trebui să colecteze textilele separat. Trebuie să ne asigurăm că sistemul va funcționa în mod simplu și eficient. Se are în vedere și un target anual obligatoriu de reciclare pentru anumite textile, am văzut că așa funcționează cu plasticul. Trebuie să găsim modelele regulatorii pentru a da un impuls acestui mecanism. Mai presus de toate, consumatorilor trebuie să li se ofere acces rapid la refolosire și reparație, informații privind economia circulară”, a încheiat Braun.

Niciun brand sau organizație nu poate aborda problematica crucială a schimbării climatice de unul singur. Rămâne de văzut ce tehnologii vor apărea, cum se va face colectarea deșeurilor textile de-a lungul întregii UE, astfel încât deșeul de azi va deveni o materie primă importantă mâine.