Târgurile ITMA ASIA + CITME 2022 au fost reprogramate pentru noiembrie 2023 ca urmare a situație incerte din China generate de pandemie.

Organizatorii, CEMATEX și partenerii chinezi – CCPIT (CCPIT-Tex), China Textile Machinery Association (CTMA) și China Exhibition Centre Group Corporation (CIEC), au declarat că data la care se va desfășura evenimentul va fi anunțată în curând.

Ernesto Maurer, președinte al CEMATEX, a argumentat decizia: „Din cauza condițiilor actuale din China, am decis reprogramarea evenimentului pentru anul viitor, când ne așteptăm ca situația pandemică să se stabilizeze. Deoarece târgul presupune participarea expozanților și vizitatorilor din toate colțurile lumii, credem că amânarea e în interesul industriei pentru a permite o participare numeroasă la cea mai importantă expoziție de mașini textile din Asia.“

Gu Ping, Președinte al China Textile Machinery Association (CTMA), a adăugat că organizatorii sunt recunoscători expozanților, mass media și partenerilor pentru susținere și că sănătatea și siguranța participanților sunt prioritare.

ITMA ASIA + CITME 2022 este un eveniment comun organizat de Beijing Textile Machinery International Exhibition Co., Ltd, având drept co-organizator ITMA Services. Japan Textile Machinery Association este partener special al evenimentului. Programat inițial pentru 20-24 noiembrie 2022 și amânat pentru noiembrie 2023, târgul va avea loc la National Exhibition and Convention Centre (NECC) din Shanghai.