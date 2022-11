Zeci de studenți ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași au pătruns în culisele celei mai mari fabrici de îmbrăcăminte pentru bărbați din România, dezvoltată în municipiul Botoșani. În timpul vizitei de lucru, viitorii ingineri au învățat dedesubturile afacerii de succes și au cunoscut oportunitățile generate de digitalizarea producției și desfacerii produselor de înaltă calitate.

Grupul Formens a fost fondat, în anul 1999, pe fondul numărului crescut de muncitori calificați din zonă, cărora li se alătura o bază solidă de tehnicieni pricepuți. Investitorul francez Losson Gerard Justin Joseph a achiziționat echipamente din uzinele Vestra din Franța și a consolidat linii de producție unice. Și-a mărit capacitatea anual prin investiții și inovare, iar compania a devenit cel mai mare producător de costume bărbătești Made To Measure (MTM) din Europa. A deschis între timp încă două fabrici în Ucraina și Republica Moldova, colaborează cu case de lux din Italia, Marea Britanie și Franța, iar activitatea se concentrează pe confecția de costume la comandă. A implementat o platformă prin care clienții de oriunde își iau măsurile autonom și pot alege propriul stil dintr-o paletă de circa 1000 de opțiuni.

Losson Gérard Justin Joseph le-a vorbit membrilor Asociației Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniști din Iași (ASTIP), veniți în vizită săptămâna trecută, despre provocările, oportunitățile și tendințele pieței, conturându-le obiectivele și etapele pe care Formens le pregătește pentru viitor. Discuțiile au reliefat importanța inginerilor și tehnologiei în dezvoltarea afacerii, în perspectiva angajării viitorilor specialiști.

„Așa cum a spus și domnul Gérard, indiferent de modul în care se schimbă lumea, oamenii vor purta întotdeauna haine și vor dori mereu să arate bine, să poarte haine sustenabile, pe gustul și mărimea lor. Într-adevăr, cred că industria aceasta nu va muri niciodată. Am descoperit multe lucruri pe care nu mi le-aș fi imaginat despre strategiile pe care managerii le-au folosit pentru ca afacerea să prospere, în timp ce atât compania, cât și clienții economisesc timp și resurse materiale sau financiare. Am văzut că se pune accent pe tehnologie și că aici fiecare angajat are un rol bine definit, relațiile dintre conducere și ceilalți sunt foarte bune, ceea ce sună ofertant pentru mine ca potențial angajat”, a spus Laurențiu, student la Electronică și Tehnologia Informației.

„Noi am venit printr-un proiect de orientare profesională și am vizitat fabrici din mai multe orașe ale țării. Ca diferență este că Formens are un aer futurist, toate sunt extrem de bine organizate. Noi studiem, pe lângă toate acele materii tehnice, și managementul afacerilor, deci e o ocazie pentru noi să contrabalansăm teoria cu realitatea din teren. Toate locurile pe unde am ajuns sunt în regulă, am fost primiți cu ospitalitate peste tot, însă în Botoșani am avut parte de o adevărată surpriză. Nu se aștepta nimeni să găsim o industrie atât de bine pusă la punct, nu se aștepta nimeni să vedem sute de angajați care lucrează cu un soi de veselie și știu exact ce au de făcut, nu se aștepta nimeni să găsim manageri care să vorbească atât de deschis. E o fabrică de care cu siguranță ne vom aminti cu drag și, de ce nu, poate ne vom întoarce aici să dăm o mână de ajutor”, a spus Alma, studentă la Design Industrial și Managementul Afacerilor.

În ultimii ani s-a dezvoltat o gamă largă de produse noi MTM bazate pe experiența Ready to Wear iar astăzi Formens are cea mai completă ofertă de produse Made To Measure, de la croitorie în stil britanic, italian și parizian, îmbrăcăminte exterioară, cămăși, pantaloni chino și 5 buzunare, realizată preponderent în sediul din Botoșani, România. În plus, compania deține showroom-uri și birouri în Franța, Marea Britanie, Germania și Italia.

Formens estimează că va atinge o cifră de afaceri de 50 de milioane de euro în 2022. Compania are aproximativ 1.700 de angajați și produce 450.000 de costume anual, propunându-și ca, până în 2025, să devină cel mai mare îmbrăcăminte MTM pentru bărbați din afara Chinei.

Pentru o carieră in Grupul Formens cei interesați pot trimite CV si scrisoare de intenție la office@formens.ro, in atenția Departamentului Resurse Umane.