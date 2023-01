Hermès, producătorul de genți Birkin, a anunțat că are planuri de a majora prețurile cu 5% până la 10% în 2023, din cauza creșterii costurilor și a fluctuațiilor valutare. Compania s-a bucurat de o creștere bruscă a vânzărilor în trimestrul al treilea, potrivit unei relatări Reuters.

Reluând comentariile optimiste făcute la începutul acestei luni de proprietarul firmei rivale Louis Vuitton LVMH, Hermès a negat temerile că boom-ul post-pandemie al industriei s-ar putea răci din cauza recesiunii, deoarece cumpărătorii americani au profitat de puterea dolarului în Europa, iar piața Chinei și-a revenit brusc.

„Vom avea probabil creșteri de preț între 5 și 10 la sută”, a declarat vicepreședintele executiv pentru finanțe al Hermès, Eric du Halgouet, dând vina pe creșterea costurilor și pe mișcările valutare. Compania a fost până acum mai conservatoare decât restul industriei de lux, care a crescut agresiv prețurile în timpul pandemiei.

Hermès, care are liste de așteptare pentru gențile sale de peste 10.000 de dolari și limitează producția pentru a menține exclusivitatea, a crescut prețurile cu aproximativ 4% în acest an și cu 1,5-2% în medie în anii precedenți. Prin comparație, creșterile de prețuri ale Chanel au fost de două cifre. În plus, Hermès a declarat că va accelera procesul de extindere a personalului, după ce a angajat 800 de persoane în primele șase luni din 2022 și a crescut salariile tuturor angajaților europeni în iulie.

Vânzările pentru cele trei luni încheiate în septembrie au fost de 3,14 miliarde de euro, în creștere cu 24,3% la cursuri de schimb constante. În Asia, excluzând Japonia, veniturile au crescut cu 34% pe parcursul perioadei, China în special redresându-se puternic după ce o nouă rundă de restricții legate de COVID-19 a perturbat afacerile în iulie și august.