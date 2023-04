Conceptul barefoot sau, mai exact, încălțămintea tip „mers desculț”, a început să fie cunoscută în urmă cu 15 ani, cu precădere în străinătate. În România, conceptul barefoot a început să devină popular în rândul părinților ce căutau încălțăminte adecvată pentru copiii aflați la primii pași, atunci când o familie timișoreană a decis să pornească o afacere de la zero cu astfel de produse, cu design și linie de producție proprii.

Deși încălțămintea barefoot este încă una de nișă, brandul românesc Tikki Shoes reușește pe an ce trece să-și consolideze poziția în piața românească. Începând cu anul 2015, brandul Tikki a ajuns și în străinătate, unde lucrează cu distribuitori în țări precum Germania, SUA, Cehia, Olanda, Austria, Franța. În prezent, din totalul produselor vândute anual, 70% dintre acestea merg în străinătate, iar 30% merg către clienți din România.

„Afacerea a început cu producția de încălțăminte barefoot pentru copii, în special pentru cei care fac primii pași. Ideea a luat naștere pornind de la nevoile copiilor noștri, am început să producem încălțăminte pentru ei și pentru prietenii noștri apropiați. Mai apoi, încurajați fiind de feedback-ul pozitiv primit, am trecut la producția și vânzarea unei game mai extinse: botoșei de casă, sandale, pantofi și ghetuțe de exterior pentru copii. Mai târziu am extins producția și către produsele pentru adolescenți și adulți, care au început să ne solicite să creăm produse și pentru ei”, a declarat Maria Mihanța, co-fondator al brandului Tikki Shoes.