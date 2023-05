Grupul de fast fashion Boohoo ar putea cere o reducere de 10% de la furnizorii săi, în încercarea de a reduce costurile lanțului de aprovizionare, potrivit unor surse citate de publicația The Times.

Reducerea se referă atât la îmbrăcămintea livrată, cât și la cea nelivrată încă, acoperind toate comenzile restante, plasate de comerciant. The Times a citat ca sursă un furnizor care a declarat publicației că ar fi primit un telefon de la Boohoo privind cererea de reducere.

Acesta a adăugat că Boohoo „transformă toate comenzile în pierderi”, și că firma „încearcă să găsească furnizori” în timp ce îi „sugrumă” pe cei pe care îi are deja.

Anunțul vine după ce Boohoo s-a confruntat deja, anul trecut, cu reacții privind chestiuni similare legate de furnizori, când și-a extins termenele de plată de la 30 de zile la 60 de zile.

Grupul de fast fashion a subliniat în mod regulat eforturile de a-și reduce costurile, pe fondul scăderii vânzărilor pe care le-a atribuit în mare măsură crizei costului vieții care afectează Marea Britanie.

În încercarea de a reduce din costuri, Boohoo a închis centrul său de distribuție din Wellingborough în luna ianuarie, decizie care a afectat 420 de locuri de muncă, și intenționează să implementeze noi reduceri de personal la sediul său central din Londra.

Grupul a achiziționat în ultimii ani branduri britanice cu tradiție, precum Karen Millen, Coast, Oasis, Warehouse, Burton, Wallis, Dorothy Perkins și Debenhams, pe lângă platforma online a brandului value Boohoo.

În ciuda argumentelor privind scăderea vânzărilor, veniturile companiei au crescut anul trecut cu 14% față de 2021, la 1,983 miliarde lire sterline, și cu 61% față de 2020. Creșterea evidențiază o performanță bună în Marea Britanie (+ 77%) și internațională (+ 40%).

Potrivit celui mai recent raport al companiei privind lanțul de aprovizionare, Boohoo are cinci furnizori din Bulgaria, colaborează cu șapte unități de producție din Republica Moldova (Excel Manufacturing, ICS Floreana Fashion și Molltex Group), iar în România are următorii furnizori: Alison Hayes, Alpha Omega Confexim, Bebarom Buzău, Caremil, Danin Nd Com, Docara, Eurosam, Fabulos Fashions Ploiești, Francesca Industries, Gossip Clothing, Internotex Style Group, Ionut Fashion Alexmary, Kathrina Fashions, La Fine, Marand Manf, Marius&Mady Confex, Moda Confex, New Casual Design, Nternotex Style Group, Rao Industry, Rexton Grup, Sc Volum Fashion, You & I Textile Company, Simplytex, Stefanel Top Fashions, Uniconfex Exim, Vertical Design și Wise Activity Management.