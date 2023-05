Nu mai puțin de 50 de show-uri de modă, zeci de designeri și sute de modele au participat în weekendul 26 – 28 mai la Romanian Fashion Week, eveniment care a avut loc în Grădinile Palas din Iași.

Organizat pentru prima oară în 1999, evenimentul este o adevărată rampă de lansare pentru tinerii designeri români, inclusiv pe plan internațional. O poveste excepțională este cea a designerului Camelia Skikos, printre primii absolvenți ai Facultății de Design din cadrul Universității de Artă „George Enescu” Iași. A debutat pe catwalk în cadrul primei ediții Romanian Fashion Week, organizată de Irina Schrotter în anul 1999.

„Am început să lucrez cu Irina Schrotter din 1997. Eram în anul doi de facultate, am mers la un concurs în București unde Irina era în juriu. I-au plăcut modelele mele, design-ul pe care l-am făcut și, pe lângă premiu, mi-a oferit un job în compania ei. A fost primul meu job important și, la prima ediție a Romanian Fashion Week, în 1999, am participat în premieră la un eveniment cu adevărat profesionist în industria modei. Atunci, am făcut design-uri pentru Irina Schrotter și, în același timp, ea a mi-a și sponsorizat colecțiile personale. Acest lucru mi-a oferit oportunitatea să îmi exprim propria viziune asupra modei”, a povestit Camelia Skikos, prezentă, în calitate de invitat, la Romanian Creative Week.

La puțin timp de la participarea la RFW, în 1999, s-a mutat în Londra. Înainte de a se muta, a trimis, printr-o prietenă, portofoliul său către mai multe branduri, iar reprezentantul unui brand foarte cunoscut din Londra i-a recunoscut colecțiile, le văzuse la Romanian Fashion Week, pentru că show-ul fusese transmis la Fashion TV. I-au plăcut creațiile sale și i-a oferit un job. Câțiva ani mai târziu, în timp ce locuia în Londra, a câștigat la Loteria Vizelor și s-a hotărât să se mute în America.

În anul 2003, Camelia a devenit designer pentru firma Levi’s, ajungând să realizeze și vestimentații pentru vedete precum Janet Jackson, Jennifer Lopez sau pentru artiștii de la trupa Blondie. Mai târziu, a avut o colaborare cu compania Google, pentru realizarea un prototip de „jachetă inteligentă”.

„Am lucram la Levi’s, în cadrul unui department axat pe produse custom made, adică modele speciale pentru clienți, pentru corpul lor, pentru gustul lor. Am realizat inclusiv ținute pentru Janet Jackson, Jennifer Lopez și Blondie. În timp ce lucram la Levi’s, am început să predau design în mediul academic de acolo și am colaborat cu companii de tehnologie. Google m-a contactat după ce am câștigat premiul pentru cel mai bun designer din San Francisco și, tot atunci, mi-am lansat propria companie. Google voia să creeze o platformă dedicată a domeniilor care folosesc textile. Apoi, am realizat primul prototip de jachetă inteligentă, care conținea fibre cu rol de conductivitate. Practic, puteai să o folosești ca pe un gadget, având diferite comenzi, prin simpla atingere a materialului. De exemplu, puteai să mergi pe bicicletă și, în același timp, dacă atingeai mâneca jachetei, dădeai drumul la muzică, vedeai indicații de orientare fără să fie nevoie să scoți telefonul din buzunar”, a afirmat Camelia Skikos.

Camelia s-a declarat impresionată de organizarea Romanian Fashion Week de anul acesta și a anunțat că așteaptă cu nerăbdare să își prezinte colecția pe catwalk la următoarea ediție, cea din 2024.