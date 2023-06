În perioada 1-18 iunie, Promenada Mall, în colaborare cu YKO-YKO, prima platformă românească dedicată modei sustenabile, va găzdui expoziția Mended Threads, A Contemporary Display of Circular Fashion Artistry. Acest eveniment face parte din EU GREEN WEEK 2023. Expoziția va putea fi admirată la etajul 1 al centrului comercial din capitală și este primul eveniment de acest fel dedicat modei circulare.

Cu această ocazie, vizitatorii Promenada Mall pot intra în contact cu o colecție-unicat a studenților UNArte din anul 1, departamentul Modă-Design Vestimentar. Expoziția cuprinde peste 25 de ținute unicat, realizate de studenți sub îndrumarea Lect. Univ. Dr. Antoaneta Rodica Tică și a Lect. Univ. Dr. Oana Roșca.

Toate piesele reutilizate, reparate și reinventate pentru această expoziție au fost puse la dispoziția UNArte de către Bine Boutique, magazinul caritabil al Crucii Roșii Române. Articolele vestimentare sunt reinventate prin tehnici de mending și sunt piese ce spun povestea modernă, a noii generații, asupra obiceiului sustenabil de a repara un obiect, cu scopul de a-l păstra în circuit, uneori chiar cu o valoare mai mare decât cea inițială.

Această acțiune face parte dintr-un proiect mai amplu, organizat de platforma de modă sustenabilă YKO-YKO.ro, sub umbrela GREEN WEEK 2023 – The European Year of Skills. Întregul eveniment este un manifest artistic al conceptului de modă circulară. Astfel, YKO-YKO se alătură celor peste 250 de organizații din Europa – școli și universități, asociații de business, ONG-uri, organizații guvernamentale – în promovarea acțiunilor de protecție a mediului, la nivelul Uniunii Europene.

Expoziția se desfășoară cu sprijinul Promenada Mall, Environ, Bine Boutique și este susținută de Fashion Revolution România.

Where sustainable fashion is always ON

Totodată, în perioada 5-18 iunie, YKO-YKO va fi prezent și cu un POP-up Shop în spațiul conex expoziției, pus la dispoziție de la Promenada Mall. Haine, genți și accesorii din materiale organice, certificate, materiale reciclate, de la branduri din Europa care produc cu respect pentru mediu, oameni și planetă.

Impactul industriei de modă asupra mediului a devenit un subiect de actualitate în ultimii ani, datorat, în mare parte, accelerării procesului de producție, în lipsa unor soluții de reciclare adecvate. La nivel global, se estimează că industria de modă este responsabilă de 10% din emisiile de dioxid de carbon, mai mult decât zborurile internaționale și transportul maritim combinate. În plus, producția de materiale textile contribuie la poluarea apelor, fiind responsabilă de 20% din acest proces, cu impact semnificativ asupra comunităților, dar și biodiversității.

La nivel european, un locuitor utilizează anual aproximativ 26kg de textile și aruncă la coșul de gunoi aproximativ 11kg dintre acestea, în timp ce, la nivel global, doar 1% din totalul materialelor textile este reciclat pentru a produce noi fibre textile. În acest context, acțiuni precum repararea, reciclarea produselor textile sprijină tranziția industriei de la un model liniar la unul circular și atingerea obiectivelor stabilite de reducere a deșeurilor, a emisiilor de dioxid de carbon și de încurajare a producției sustenabile.