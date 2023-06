Atelierul de produse home&deco din in Genuin a achiziționat echipamente de producție, brodare și reciclare, ce vor permite crearea produselor într-un mod mai eficient, cu accent pe sustenabilitate și grijă față de mediu.

Brandul va lansa o gamă nouă de produse pentru piața românească – perne decorative umplute cu textile reciclate și învelite în in, pentru promovarea economiei circulare și a consumului lent.

Pornit în 2021 ca o afacere de familie la Brașov, din dorința de a avea materiale prietenoase cu pielea şi cu mediul, Genuin este un brand de așternuturi, perdele și alte produse home&deco din in, ce a reușit să atragă anul acesta fonduri de peste 170.000 euro prin programul de granturi Innovation Norway. Prin acest proiect, fondatorii business-ului românesc își asumă crearea produselor într-un mod mai eficient, dar și refolosirea materialelor uzate pentru fabricarea unor produse noi.

„Echipamentele pe care le achiziționăm prin aceste fonduri ne permit să aducem mai multe tipuri de produse în casele clienților, pe care le putem produce mai repede, cu mult accent pe calitate și durabilitate”, spune Cristina Mihai, co-fondator Genuin.

Inul este printre cele mai bune textile din punctul de vedere al sustenabilităţii. Durabil și ușor de întreținut, este termoreglator și bun pentru orice anotimp, oferind căldură iarna și lăsând pielea să respire vara, este hipoalergenic natural și devine și mai bun odată cu trecerea timpului.

Mai mult, inul este o plantă ce provine dintr-o sursă regenerabilă, care are foarte puțină nevoie de îngrijire, aproape zero litri de apă în irigații, nu folosește chimicale în creștere, pesticide, fungicide sau alte substanțe dăunătoare. Genuin folosește doar in european, certificat pe tot lanțul de producție, care nu a dăunat mediului nici în procesare și care a fost vopsit non-toxic.