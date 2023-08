Artiștii care personalizează haine au acum o platformă prin intermediul căreia își pot expune creațiile și le pot vinde. Două antreprenoare din Brașov, Iris Gămulescu și Paula Mazilu, au fondat House of Custom, un marketplace online dedicat exclusiv hainelor custom și au pus lucrurile în miscare.

Ce motivație stă în spatele afacerii pe care ați fondat-o? Credeți că era un lucru cerut de piață, aveți vreun model care să vă inspire?

Mereu am știut că vrem să facem ceva care să-i ajute pe oamenii care lucrează și își urmează în același timp pasiunile, adică artiștii de orice fel. Astfel, am creat primul marketplace online dedicat exclusiv hainelor custom. E o platformă pe care artiștii care pictează, brodează sau pur și simplu modifică haine manual își expun creatiile către public, adică www.houseofcustom.ro

Clienții pot comanda modele gata stabilite sau pot solicita realizarea unui model după o idee proprie. Se creează astfel un portal de interacțiune eficientă între aceștia și artiști, crescându-le acestora vizibilitatea, brandul și, implicit, vânzările. Lucrăm la dezvoltarea unei noi industrii, care deși era pe piață, nu era nici atât de accesibilă și nici atât de profitabilă precum ne propunem noi.

Două antreprenoare tinere din același oraș, Brașov: din ce domeniu veniți?

Suntem două fete de 24 de ani – Iris Gămulescu și Paula Mazilu – crescute în Brașov, cu studii în domeniul afacerilor finalizate la Freie Universität Berlin respectiv FABIZ, București. Încă din copilărie am avut o afinitate pentru artă, iar în timpul facultății, Iris a început să picteze pantofi sport pentru a-și câștiga banii de buzunar. Ne-am întrebat cum putem duce această pasiune la următorul nivel? Cum am putea ajuta la educarea publicului pentru a crea o Românie în care talentul este valorificat și arta prețuită? Răspunsul a fost proiectul House of Custom – creat din respect pentru munca artiștilor și din dragoste pentru cei ce își urmează pasiunile.

Câte produse oferiți la vânzare în momentul de față?

Pe site-ul nostru avem un portofoliu de 150+ modele prestabilite, dar clientul poate cere cere o personalizare unică a oricărui model dorește. Practic, numărul produselor noastre se termină acolo unde se termină imaginația omului (adică NICIODATĂ 🙂 )

Câți furnizori aveți? Care sunt țintele pentru anul acesta și ce obiective aveți pe termen mediu și lung?

Colaborăm cu 23 de artiști la nivel național. Pe termen mediu și lung ne dorim să transformăm House of Custom într-o platformă internațională prin intermediul căreia artiștii români să-și poată monetiza pasiunile, ajutând la rândul lor oameni care-și doresc o pată de culoare în viața lor.

Care este produsul cel mai bine vândut?

Când e vorba de haine personalizate manual, cel mai popular lucru în zilele noastre este să porți o pereche de sneakers custom. Există trendul de a-ți asorta personalitatea cu outfit-ul printr-o pereche de pantofi sport unică, creată de artiștii noștri după viziunea ta.

De exemplu, am avut recent o comandă de personalizare a unei perechi de Air Force 1 de la Nike care să se potrivească cu tatuajul clientului.

Ce metode de promovare folosiți și care este eficiența lor?

Norocul nostru este că publicul-țintă este format din persoane asemănătoare noua, așa că ne-am pus întrebarea: noi unde descoperim produse? Ne-am concentrat mai ales pe social media marketing, rețele de socializare precum Instagram sau Tiktok, dar și influencer marketing. Producem și o mini-emisiune, numită „Wheel of Custom”, care va apărea curând 🙂

Credeți că lucruri precum sustenabilitatea, economia circulară, amprenta de carbon redusă etc. sunt importante pentru clienții voștri și sunt un criteriu de cumpărare?

La House of Custom nu cumperi doar o haină, cumperi o piesă de artă, menită să trăiască mulți ani în garderoba ta. Din această perspectivă, House of Custom se opune fast-fashionului și e pentru sustenabilitate; un articol creat conform viziunii tale este un obiect pe care îl prețuiești mai mult timp și pe care nu îl poți substitui cu nimic altceva.

Noi promovăm serviciul de „reînnoiește-ți garderoba” prin care încurajăm și ajutăm oamenii să-și transforme hainele pe care le au deja în dulap – nu le mai poartă, s-au plictisit de ele – în produse noi, pictate sau modificate, gata de purtat cu entuziasm.

Fast-fashion versus modă sustenabilă: către ce se îndreaptă viitorul modei adresată tineretului?

Am observat că din ce în ce mai mulți tineri sunt preocupați de viitorul lor și al planetei. Foarte multe persoane sunt conștiente de realitatea dură a fast-fashionului. Pe de o parte, avem multe ore de muncă pentru un salariu de mizerie în țările mai puțin dezvoltate, și se produc cantități enorme de deșeuri din cauza faptului că durata de purtare a acestor haine este foarte scurtă. Pe de altă parte, tocmai de aceea este ciclul de viață al unui obiect fast-fashion atât de scurt; costă puțin pentru că se fabrică în masă, deci este accesibil multor persoane, dar este perisabil neavând multă valoare adăugată.

Tot mai mulți consumatori tineri înțeleg pericolul spre care ne îndreptăm dacǎ nu facem o schimbare. Și sunt dispuși să fie ei înșiși schimbarea, începând la scală mică: prin achiziționarea unui produs de fashion durabil și, totodată, susținând și întreprinderi mici, locale, cu lanț scurt de producție.

Foto: House of Custom