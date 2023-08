Platforma de vânzări online Etsy, cunoscută pentru produsele hand-made, s-a confruntat recent cu critici din partea vânzătorilor, după implementarea unui „sistem de rezervă” care reține 75% din câștigurile lor timp de 45 de zile, informează BBC.

Sute de afaceri mici au primit un e-mail de la Etsy cu privire la noua politică ce ar putea genera dificultăți financiare semnificative pentru vânzătorii prezenți pe platformă, care se bazează pe cash flow pentru materiale și cheltuieli zilnice.

Sistemul de rezervă este menit să protejeze piața și să acopere potențialele rambursări, dar vânzătorii și-au exprimat frustrarea și confuzia cu privire la motivul pentru care le sunt reținuți banii. Unii vânzători au raportat că li s-au impus două perioade consecutive de rezervă.

Etsy este o piață-cheie pentru mulți tineri creatori de modă și întreprinderi mici. În ultimul trimestru al anului 2022, Etsy a declarat că are 93,9 milioane de utilizatori activi și 9,3 milioane de vânzători. Compania a achiziționat, de asemenea, Depop, Elo7 și Reverb, extinzându-și și mai mult raza de acțiune.

Numeroși vânzători prezenți pe Etsy intenționează să pună la cale o „grevă” în semn de protest, informează BBC. În timp ce Etsy susține că marea majoritate a vânzătorilor își primesc banii după încheierea tranzacției, aceștia solicită modificări ale sistemului de rezervă.

Etsy și-a exprimat angajamentul de a-și îmbunătăți programele, inclusiv rezervele de plată, dar acțiunile sale au provocat discuții inclusiv cu oficialii guvernului britanic. Situația subliniază modul în care platformele online pot avea un impact asupra mijloacelor de trai ale întreprinderilor mici, necesitând o mai mare nevoie de control și reglementare în acest sector.

Etsy este o platformă online care permite vânzătorilor independenți să își înființeze propriul magazin. Este specializată în articole la comandă, obiecte de artizanat sau lucruri care nu sunt de obicei disponibile în magazinele tradiționale.

Etsy Inc. are sediul în SUA și își tranzacționează acțiunile la bursa de valori NASDAQ din New York, unde și-a listat acțiunile în 2015. Cei mai mari acționari ai săi sunt instituții financiare importante precum Vanguard Group, BlackRock și JP Morgan.

Credit foto: Birouri Etsy